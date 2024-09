Atteint d’une tumeur cérébrale, ce chat survit à une opération difficile et retrouve un comportement de chaton

Lorsqu’on a diagnostiqué une tumeur cérébrale à Eric, son chat de 14 ans, Michelle a eu très peur de le perdre. L’intervention chirurgicale pour lui retirer cette masse imposante était en effet très risquée… Opéré par spécialiste en neurologie, Eric a finalement survécu pour le plus grand bonheur de sa maîtresse et il a même rajeuni de plusieurs années !

Découvrir que son animal est malade est toujours une source d’inquiétude pour les propriétaires d’animaux, surtout si le diagnostic est grave. C’est ce dont a fait tristement l’expérience Michelle Lee, une habitante de Stockton dans le comté de Durham au nord de l’Angleterre. Comme le rapporte The Northern Echo, elle ne s’attendait pas à recevoir un diagnostic aussi peu encourageant lorsqu’elle a emmené Eric, son chat roux de 14 ans, chez le vétérinaire.

Un diagnostic choquant

Il y a environ 6 mois, Michelle a remarqué que son matou commençait à tourner en rond. Bien que ce comportement lui ait semblé étrange, elle n’a pas tout de suite pensé qu’il s’agissait d’un problème de santé. Michelle a finalement compris qu’il y avait manifestement un souci lorsque ce comportement a empiré, au point qu'Eric tournait en rond de manière si répétitive qu'il en avait le vertige. Elle a alors immédiatement consulté un vétérinaire qui a posé un terrible diagnostic : Eric était atteint d’une tumeur cérébrale.

Wear Referrals / Facebook

« Lorsqu’on m’a annoncé que c’était à cause d’une tumeur au cerveau, j’étais complètement sous le choc et très bouleversée à l’idée de le perdre. J’étais très inquiète. Je savais qu’Eric était très malade et que, vu la gravité du diagnostic, il risquait de ne pas survivre à l’opération. », se souvient Michelle.

Pour donner les meilleures chances à son chat âgé, elle a décidé de l’emmener à la clinique Wear Referrals, où le vétérinaire Favio Stabile, un spécialiste européen en neurologie, a accepté de pratiquer l’opération dont Eric avait désespérément besoin.

Une opération délicate

Selon une IRM, Eric était atteint d’une tumeur cérébrale, très probablement un méningiome, une tumeur de la gaine enveloppante du cerveau. « Il s’agissait d’une tumeur extrêmement volumineuse qui s’étendait également vers le bas. Ce serait donc une intervention chirurgicale difficile en raison de la taille importante de la tumeur et de sa localisation profonde. », a déclaré Favio Stabile de Wear Referrals.

PR / The Northern Echo

Par bonheur, le vétérinaire spécialiste en neurologie a mené à bien cette opération délicate et a réussi à retirer la tumeur. Depuis, Eric se remet de l’intervention.

« Le résultat est formidable. Eric s'est parfaitement rétabli, il n'a plus eu de crises d'épilepsie et il est redevenu un chat heureux et normal, ce qu'il n'avait plus été depuis très longtemps. », s’est réjoui le vétérinaire.

PR / The Northern Echo

Selon sa maîtresse, il agit même comme s'il avait rajeuni et qu’il était redevenu un chaton ! Une issue des plus réconfortantes pour ce chat âgé qui profite désormais d’une seconde jeunesse.