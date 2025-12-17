Attentif au bien-être de son ami chien blessé, un chat le toilette et le masse tendrement (vidéo)

En voyant son ami chien souffrant, un chat s’est donné pour mission de l’aider à aller mieux. Il ne l’a pas seulement réconforté, puisqu’il s’est mis à le masser, de la même manière que leur propriétaire. Celle-ci a été émue par l’attitude du félin.

Un chien sénior appelé Oakley s’est blessé il y a quelques mois. Encore en convalescence, il est quotidiennement massé par sa maîtresse, Amber Aquart, qui l’aide ainsi à guérir un peu plus vite et à surmonter la douleur et l’inconfort. Elle n’est pas la seule à être à son chevet et à prendre soin de lui ; le chat de la famille, un magnifique matou gris répondant au nom de River, met aussi la main - ou plutôt la patte - à la pâte.

Oakley et River étaient déjà très proches l’un de l’autre, mais le félin est devenu encore plus attentionné envers son ami canin depuis sa blessure. C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo postée le 8 novembre 2025 par Amber Aquart sur le compte Instagram “@whiskeytoller” et relayée par Newsweek . Une séquence rapidement devenue virale.

On y voit d’abord la propriétaire d’Oakley lui prodiguer un massage dans le salon, puis River les rejoindre. Le chat observe les gestes de son humaine très attentivement, ne ratant aucun détail. Comme s’il prenait des notes dans sa tête en vue de reproduire l’opération.

Il s’est ensuite mis à se frotter tendrement contre son ami, puis à le toiletter. Le chat n’avait pas l’intention de se contenter de réconforter le chien ; il a aussi décidé de le masser à son tour.



@whiskeytoller / Instagram

Le pétrissage tel que celui exécuté par River sur Oakley est un acte extrêmement significatif chez les chats. Ils ne le font pas que sur les couvertures. Ils l’effectuent également sur les individus qu’ils apprécient. C’est le signe qu’ils sont totalement en confiance et détendus en présence de ces derniers.

“Je n'arrivais pas à croire à quel point il était doux, confie Amber Aquart en légende de la publication. River voulait juste aider son frère Oakley, lui aussi”. Voici la vidéo :

A lire aussi : Un chat Bengal transforme sa roue d'exercice en véhicule et traverse la maison sous les yeux ébahis de sa famille (vidéo)

River n’était censé faire partie de la famille que temporairement

Amber Aquart explique qu’elle avait hébergé River d’abord en tant que famille d’accueil, donc provisoirement. Toutefois, son entente avec Oakley était telle qu’elle avait décidé de le garder. “Il s'est si bien intégré à notre famille et s'est tellement lié d'amitié avec Oakley que nous avons fini par l'adopter, dit-elle à ce propos. Oakley est incroyablement calme et doux, et River semblait le ressentir.”

“Au fil du temps, leur relation a évolué vers une dynamique vraiment touchante où River s’assure régulièrement qu’Oakley se porte bien, le câline et le traite presque comme un parent ou un protecteur, poursuit-elle. Oakley ayant vieilli et son arthrite s'étant aggravée, River semble encore plus attentionné et protecteur à son égard.”