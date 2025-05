Particulièrement fatigué, ce chat ordonne à sa maîtresse d’aller se coucher d’une façon bien surprenante (vidéo)

Puffin est un adorable matou de race Scottish Fold. Pour pouvoir échanger de façon plus précise avec son précieux compagnon, son humaine s’est procuré un jouet très en vogue chez les propriétaires d’animaux. Il s’agit d’un grand tapis sur lequel de nombreux boutons parlants sont préprogrammés avec certains mots. Ainsi, l’animal peut appuyer sur certains d’entre eux lorsqu’il a une requête envers son humain. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Puffin est devenu un véritable expert pour parler à sa maîtresse ! Sur le compte TikTok qui lui est dédié, les internautes peuvent découvrir de nombreuses vidéos des conversations ainsi échangées entre le félin et sa maîtresse. L’une d’entre elles, relayée par Parade Pets, a d’ailleurs fait le tour des réseaux sociaux et des médias !

Un chat qui sait ce qu’il veut

On y voit Puffin, de dos, en train d’observer son tapis interactif. Après un court moment de réflexion, il appuie sur l’un des boutons et la commande “Bedtime” (“l’heure d’aller se coucher” en français) retentit alors. Puis, quelques secondes après, le chat appuie sur un second bouton qui indique alors “Phone” (“téléphone”). Pour sa maîtresse, le message est très clair : Puffin est fatigué, il veut que sa maman éteigne son téléphone et aille se coucher avec lui. “Tu veux que je laisse mon téléphone n’est-ce pas ?”, peut-on l’entendre demander à son chat. À ces mots, Puffin se retourne et regarde sa maîtresse en baillant.

© @puffindoestricks / TikTok

Visionnée plus de 30 000 fois et likée plus de 2000 fois, l’adorable séquence a fait réagir de nombreux internautes. “Il est tellement intelligent”, affirme une abonnée tandis que d’autres s'extasient sur le timing parfait de son bâillement. Néanmoins, l’utilisation de ses boutons ne serait-elle pas uniquement une coïncidence ? “C’est la même chose que lorsque les gens apprennent à leurs chiens à sonner une cloche lorsqu’ils veulent sortir. Vous apprenez à un animal à associer un concept à un objet, qui dans ce cas est un bouton”, a ainsi expliqué Kristiina Wilson, une comportementaliste féline interviewée par The Wildest. Prudence donc quant à l’interprétation de ces vidéos, certes adorables et impressionnantes, mais probablement pas si révélatrice que cela…

