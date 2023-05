« Tootie s’est battue comme une lionne » : le combat inspirant d'une chatte handicapée et malade pour vivre pleinement sa vie (vidéo)

Tootie est une chatte absolument charmante, qui adore câliner les humains et taquiner ses semblables. Énergique et sociable, elle profite pleinement de chaque jour qui s’offre à elle, sans penser au lendemain. Il faut dire que la petite puce revient de très loin ! En plus de traîner un lourd handicap, cette battante a lutté contre de nombreux problèmes de santé. Anaïs, présidente de l’association Les amis de Shadow, nous a raconté son histoire.

Moins chanceuse que d’autres animaux domestiques, Tootie a vu le jour dans la rue avec son frère, Tommy. Les chatons et leur mère, Selia, ont malheureusement élu domicile dans une cité hostile à leur présence.

« Tootie a peut-être été frappée ou tapée par une voiture, ce qui expliquerait son handicap, a déclaré Anaïs du sanctuaire Les amis de Shadow, chat de feu, ils vivaient tous les 3 dans les ronces. Une nourrisseuse a contacté l’association Les Amis de Néo, pour savoir si elle pouvait les prendre en charge. »

Lorsque Malika, l’une des bénévoles, s’est rendue sur place pour les récupérer, elle a découvert des pompiers en pleine opération de trappage. Ces derniers avaient été alertés par une résidente. Bien que les 2 jeunes boules de poils aient été attrapées, leur mère pétrie de méfiance a donné du fil à retordre aux sauveteurs. Finalement, elle fut capturée plus tard par une autre nourrisseuse du quartier.

Après une discussion avec les intervenants, Malika a pu emmener les loupiots aux pattes de velours chez le vétérinaire partenaire de l’association. Verdict ? Tommy, le mâle au pelage noir et blanc, respirait la vitalité ! Hélas, sa sœur à la robe rousse souffrait d’un handicap important au niveau de l’arrière-train, qui l’a rendue incontinente. En raison de son cas particulier, le professionnel de santé a conseillé à la bonne samaritaine de l’euthanasier.

Une bataille acharnée pour le droit à la vie

« Malika était anéantie et en larmes, nous a confié Anaïs, l’association a décidé de consulter un autre vétérinaire pour un second avis, car Tootie ne souffrait pas et était pleine de vie. Les bénévoles ne pouvaient pas renoncer et ne pas chercher la meilleure solution pour elle. »

Le chaton femelle « avait les fesses très abîmées, sentait mauvais et présentait une forte diarrhée difficile à soigner ». Heureusement, des bains et de la crème ont permis de soulager sa peau juvénile. Après avoir été chouchoutée par 2 familles d’accueil, Tootie a rejoint le cercle des amis de Shadow.

« Pendant longtemps, elle a laissé de grandes traînées derrière elle, qui sortaient notamment de sa couche. Il fallait l’avoir continuellement sous les yeux et avoir une serpillière à portée de main », a indiqué Anaïs, habituée aux sauvetages d’animaux handicapés ou très malades.

Peu de temps après son arrivée chez sa nouvelle bienfaitrice, la jeune chatte a enchaîné les problèmes de santé. « On a cru la perdre plusieurs fois, car malgré les différents médicaments, la fièvre ne tombait pas et restait au-delà de 40 °C. Tootie mangeait peu, a poursuivi notre interlocutrice, cela a duré plusieurs semaines. Tous les 2 jours, elle allait chez le vétérinaire pour des contrôles et des injections. »

Le sort s’acharnait inlassablement contre la minette. Calicivirose (maladie virale affectant les voies respiratoires), infection urinaire, giardiose (parasitose intestinale), affection aux reins… L’organisme de la pauvre bête menait plusieurs batailles pour sa survie.

Tootie a atteint la ligne d’arrivée de son parcours du combattant

Bonne nouvelle : un cocktail efficace à base de patience, de détermination et de soins lui a permis de venir à bout de tous ces maux. Victoire ! « Tootie s’est battue comme une lionne, s’est enthousiasmée Anaïs, elle a mis à terre une à une chaque maladie, en gardant sa gentillesse et son espièglerie. Aujourd’hui, elle est en pleine forme et a pu être stérilisée ! »

Son combat éprouvant pour le droit à la vie constitue une véritable source d’inspiration. Malgré les épreuves difficiles qu’elle a endurées, Tootie se montre joyeuse, câline et joueuse. En outre, son petit ventre qui a tant souffert a bien grossi !

Désormais, ses journées sont rythmées par les séances de papouilles et de jeux. Les vilains microbes et les allers-retours chez le vétérinaire ne représentent plus que de lointains souvenirs. Au sein de l’association Les amis de Shadow, Tootie a non seulement remporté une longue bataille, mais aussi gagné une famille aimante. Elle restera pour toujours auprès d’Anaïs et des animaux auxquels elle a donné une seconde chance.

Quant à son frère, Tommy, il a été rapidement adopté. Selia, leur maman, est actuellement en famille d’accueil, où elle poursuit sa socialisation. Les 3 félins ont complètement tourné le dos à leur passé. Place à une vie remplie de joie et d’amour !

A lire aussi : Cherchant désespérément ses chatons, elle les retrouve dans la plus adorable des postures (vidéo)

Crédit photos : Les amis de Shadow, chat de feu