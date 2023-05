Inflation : le cri du cœur des associations de protection animale qui essayent de se maintenir à flot

Depuis un certain temps, le terme « inflation » est scotché sur pratiquement toutes les lèvres et apparaît dans pléthore de titres journalistiques. « Tête d’affiche » mal-aimée des propriétaires de boules de poils, elle inquiète également les associations de protection animale. Woopets a recueilli le témoignage des bénévoles de Cats’Ionne et de Sauve qui puce, toutes les 2 basées en région Grand Est.