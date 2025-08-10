Repérée par des habitants en train d’errer près des poubelles d’un immeuble, cette chatte gestante a été secourue in-extremis

Tous les sauvetages de chats ont un caractère urgent. Celui de Leanne Rose, à New York (États-Unis), l’était d’autant plus car la chatte était bien enceinte, et s’apprêtait à mettre bas de manière imminente. Les habitants du quartier où elle été aperçue ont contacté une association experte pour la suite des événements.

La première fois que la chatte a été observée, elle se trouvait dans zone dédiée aux ordures d’un immeuble de New York. Même si la féline semblait clairement errante, elle était très amicale et a vite été aidée par les résidents qui lui ont apporté eau et nourriture. L’un d’entre eux s’est rendu compte qu’elle était gestante : la situation est alors devenue plus urgente que prévue.

@littlewanderersnyc / Instagram

« Ils ne voulaient pas qu’elle accouche près de la poubelle »

Les habitants de l’immeuble ont partagé leur détresse avec l’association Little Wanderers NYC, dans la possibilité d’agir dans le secteur. Les sauveteurs se souviennent avoir eu affaire à une chatte jeune, qui n’avait « pas plus d’un an ». Une fois sur place : « un plan a été élaboré pour l’aider », expliquait Love Meow.

@littlewanderersnyc / Instagram

Première étape vers la normalité

Nommée Leanne Rose, la chatte a été transportée en urgence vers une clinique vétérinaire, après avoir attrapée sans aucune difficulté. Pas de problème majeur de santé pour la jeune chatte, qui avait besoin de repos et de calme dans les prochains jours.

@littlewanderersnyc / Instagram

Étant donné les circonstances, Leanne a été placée dans une famille d’accueil, afin de faire face à ses futurs besoins de jeune maman. Très sociable, elle a tout de suite montré qu’elle était heureuse de pouvoir se prélasser en bonne compagnie, montrant régulièrement son joli ventre rond à sa mère d’accueil.

L’arrivée de 4 magnifiques chatons

C’est en sécurité que Leanne a pu donner la vie et ce sont 4 merveilleux chatons qui ont été choyés dès leur venue au monde. Bénévoles et résidents ont été soulagés de savoir que la féline était désormais en lieu sûr pour embrasser pleinement son rôle de jeune maman. Qualifiée de « chat le plus doux de tous les temps », Leanne a parfaitement géré son nouveau quotidien, ne quittant ses petits que pour un rapide passage par la litière ou pour manger.

@littlewanderersnyc / Instagram

Une fois que ses petits seront devenus grands, Leanne pourra goûter elle-aussi à une vie plus sereine, auprès de ses adoptants définitifs.