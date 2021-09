La belle évolution d'un chaton errant et terrifié trouvé dans un trou

Avec de l’amour et de la patience, un chaton méfiant et à la posture agressive s’est totalement transformé. Il est devenu un petit chat confiant et à la joie de vivre communicative, prêt à commencer sa nouvelle vie.

C’est une véritable métamorphose qu’une jeune chatte répondant au nom de Cookie Dough a vécue après son sauvetage, comme le rapporte Love Meow.

Le chaton en question était terrifié et constamment sur ses gardes quand il a été découvert et recueilli. Il était alors errant et âgé de 7 semaines. Pris au piège dans une cavité boueuse à Douglas, dans l’Etat du Massachussetts, le petit félin a été récupéré par une bénévole qui l’a placé dans une caisse de transport. Elle l’a ensuite amené au refuge Odd Cat Sanctuary, situé à Salem à une centaine de kilomètres de là.

« Une lionne féroce »

La jeune chatte polydactyle montrait les dents et les griffes, sifflait et agitait les pattes à chaque tentative d’approche. Tara Kay, fondatrice d’Odd Cat Sanctuary, la comparait à « une lionne féroce ».

The Odd Cat Sanctuary / Facebook

Elle a travaillé dur à gagner sa confiance et lui faire comprendre qu’elle et ses camarades du refuge ne lui voulaient que du bien. Ses efforts ont fini par porter leurs fruits ; une douzaine d’heures plus tard, Cookie Dough s’est détendue. Elle s’est même mise à ronronner quand Tara Kay la portait.

The Odd Cat Sanctuary / Facebook

Sam, une élève vétérinaire, a appris son histoire via les réseaux sociaux. Elle lui a rendu visite le lendemain et cela a été le coup de foudre. Cookie Dough a grimpé sur son épaule, lui réclamant des câlins. Il n’en fallait pas plus pour la convaincre de l’adopter.

The Odd Cat Sanctuary / Facebook

Cookie Dough a bien grandi depuis. Elle est devenue une chatte épanouie, débordante d’amour et de joie de vivre.

The Odd Cat Sanctuary / Facebook