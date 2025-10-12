Un chaton effrayé et réfugié dans un arbre espérait juste qu'on le sauve, une passante a fait bien plus que cela

On dit souvent que ce sont les chats qui choisissent leur humain, et non l’inverse. Pour une promeneuse et son chien, ce principe a pris une tournure pour le moins insolite. Une intervention improvisée et un coup de cœur inattendu ont changé la vie d’une jeune chatte en détresse.

Une utilisatrice de Reddit se faisant appeler “CleoTheDoggo” a récemment raconté sur le réseau social sa rencontre inattendue avec une jeune chatte qui est désormais un membre à part entière de sa famille.

Dans sa publication, que relaie Newsweek , elle a évoqué avec humour le fameux “système universel de distribution de chats”, concept de plus en plus populaire auprès des internautes et selon lequel un chat finit toujours par apparaître dans la vie de ceux qui ne le cherchent pas, comme si l’univers en distribuait spontanément à ceux qui en ont besoin.

“Je souhaite effectuer une réclamation auprès du système de distribution de chats, a-t-elle ainsi écrit. La livraison par parachutage a été gênée par un arbre et a nécessité des secours.”

Ce jour-là, CleoTheDoggo était en train de promener son chien près de chez elle quand elle a vu un homme, propriétaire canin lui aussi, s’agiter autour d’un arbre. Quand elle lui a demandé ce qu’il faisait, il lui a répondu qu’un chaton venait d’y grimper après avoir été effrayé par son animal de compagnie.



CleoTheDoggo / Reddit

L’individu secouait l’arbre de toutes ses forces, tentant désespérément d’en faire redescendre la jeune féline terrifiée. Il avait même l’intention d’aller chercher une tronçonneuse pour couper les branches.

CleoTheDoggo l’a convaincu d’y renoncer et proposé de se charger elle-même de secourir la minette à la robe noire. Ce qu’elle est parvenue à faire.

“Nous l'avons emmenée chez nous“

La jeune chatte a retrouvé le plancher des vaches, et sa sauveuse s’est éloignée avec son chien, pensant qu’elle rejoindrait une éventuelle colonie de chats errants. CleoTheDoggo a été stupéfaite de constater qu’elle les suivait.

“Nous n'avons pas pu résister et nous l'avons donc emmenée chez nous où elle a systématiquement découvert toutes les sources de nourriture de l'appartement”, raconte l’auteure du post Reddit. Elle a décidé de la garder et de l’adopter.



CleoTheDoggo / Reddit

Depuis, la rescapée coule des jours heureux au sein de sa nouvelle famille qui, outre le chien, compte aussi un chat adulte. “Mon chien ne semble pas trop s'en soucier, mais le chat adulte se montre un peu territorial, explique CleoTheDoggo. Nous les gardons donc séparés pour le moment, le temps de les habituer à la présence de l'autre.”

“Le chat adulte est généralement assez calme, poursuit-elle. J'espère donc qu'il finira par changer d'avis.”

