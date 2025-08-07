« Il a rapidement conquis notre cœur », un chat sourd en détresse interrompt la promenade d’un couple et de leurs félins pour changer de vie (vidéo)

Le « système de distribution des chats » frappe souvent sans prévenir, même au détour d’une simple promenade. C’est exactement ce qui est arrivé à un couple d’Atlanta, en Géorgie (États-Unis), lorsqu’un chat errant est apparu dans sa résidence. Baptisé Pistachio par ses bienfaiteurs, ce gentil félin gris semblait avoir choisi les humains parfaits pour lui venir en aide.

Par une soirée calme, Breanna Hoffman, la propriétaire de 2 chats populaires sur Internet, Almond et Cashie, a emmené ses petits compagnons en promenade dans leur poussette, comme à son habitude. Elle ne s’attendait pas à ce que cette balade se transforme soudainement en mission de sauvetage !

Un appel à l’aide

Surgissant de l'obscurité, un chat tigré gris affectueux a stoppé net le trio. Il a couru vers la poussette, très intrigué, et semblait vouloir lier connaissance avec Almond et Cashie. Convaincue qu’il appartenait à l’un de ses voisins, la jeune femme a continué sa promenade après cette amusante rencontre. Le minou, de son côté, a suivi ses nouveaux amis quelques temps avant de disparaître sous une voiture.

© @almondandcashie / Instagram

Toutefois, le lendemain matin, en le voyant courir de nouveau vers elle, Breanna a compris qu’il cherchait de l’aide. Elle l’a alors baptisé Pistachio et l’a attrapé pour le confier à un refuge local. Celui-ci étant complet, le minou a finalement été accueilli temporairement par la jeune femme et son compagnon.

Un « échec d’accueil » ?

Comme l’explique Cole & Marmalade, le couple a fait de son mieux pour prendre soin de leur petit invité : bain antipuce, bons repas, couvertures moelleuses, jouets… Il l’a également conduit chez le vétérinaire.

© @almondandcashie / Instagram

« Nous avons trouvé Pistachio, un chat errant, doux et affectueux, errant seul et affamé devant notre appartement », explique le couple sur la page de la collecte de fonds lancée pour financer ses soins vétérinaires. « Il a rapidement conquis notre cœur par sa douceur et sa confiance. Nous pensons que Pistachio est peut-être sourd, car il ne réagit pas aux sons qui l'entourent et nous voulons qu'il soit examiné attentivement par un vétérinaire professionnel afin de déterminer s'il est réellement sourd ou s'il souffre d'une otite non traitée qui serait à l'origine de son mutisme. »

© @almondandcashie / Instagram

Le petit félin avait en effet grand besoin de soins. Sourd et avec une patte enflée, il a dû subir des examens sous sédatif ainsi qu’une stérilisation. Après un léger incident médical à cause d’une réaction à un médicament, Pistachio se remet bien aujourd'hui et découvre la maison depuis la fin de sa quarantaine.

De leur côté, Almond et Cashie restent sur la réserve... Toutefois, ils ont récemment rencontré leur invité temporaire et on dirait que tout se passe à merveille ! Si Breanna et son conjoint cherchent une nouvelle famille pour Pistachio, il semblerait qu’il l’ait peut-être déjà trouvée…