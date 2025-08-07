  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Sauvetages
  5. « Il a rapidement conquis notre cœur », un chat sourd en détresse interrompt la promenade d’un couple et de leurs félins pour changer de vie (vidéo)

« Il a rapidement conquis notre cœur », un chat sourd en détresse interrompt la promenade d’un couple et de leurs félins pour changer de vie (vidéo)


dans la catégorie Sauvetages

Le « système de distribution des chats » frappe souvent sans prévenir, même au détour d’une simple promenade. C’est exactement ce qui est arrivé à un couple d’Atlanta, en Géorgie (États-Unis), lorsqu’un chat errant est apparu dans sa résidence. Baptisé Pistachio par ses bienfaiteurs, ce gentil félin gris semblait avoir choisi les humains parfaits pour lui venir en aide.

Illustration : "« Il a rapidement conquis notre cœur », un chat sourd en détresse interrompt la promenade d’un couple et de leurs félins pour changer de vie (vidéo)"
© @almondandcashie / Instagram

Par une soirée calme, Breanna Hoffman, la propriétaire de 2 chats populaires sur Internet, Almond et Cashie, a emmené ses petits compagnons en promenade dans leur poussette, comme à son habitude. Elle ne s’attendait pas à ce que cette balade se transforme soudainement en mission de sauvetage !

Un appel à l’aide

Surgissant de l'obscurité, un chat tigré gris affectueux a stoppé net le trio. Il a couru vers la poussette, très intrigué, et semblait vouloir lier connaissance avec Almond et Cashie. Convaincue qu’il appartenait à l’un de ses voisins, la jeune femme a continué sa promenade après cette amusante rencontre. Le minou, de son côté, a suivi ses nouveaux amis quelques temps avant de disparaître sous une voiture.

Illustration de l'article : « Il a rapidement conquis notre cœur », un chat sourd en détresse interrompt la promenade d’un couple et de leurs félins pour changer de vie (vidéo)

© @almondandcashie / Instagram

Toutefois, le lendemain matin, en le voyant courir de nouveau vers elle, Breanna a compris qu’il cherchait de l’aide. Elle l’a alors baptisé Pistachio et l’a attrapé pour le confier à un refuge local. Celui-ci étant complet, le minou a finalement été accueilli temporairement par la jeune femme et son compagnon.

@almondandcashie

if you feel it in your heart to help him, the link is in our bio ???? #catsoftiktok #rescuecat #cattok #wholesome

? original sound - Dylan - khabe ?

Un « échec d’accueil » ?

Comme l’explique Cole & Marmalade, le couple a fait de son mieux pour prendre soin de leur petit invité : bain antipuce, bons repas, couvertures moelleuses, jouets… Il l’a également conduit chez le vétérinaire.

Vos frais vétérinaires remboursés !

Illustration de l'article : « Il a rapidement conquis notre cœur », un chat sourd en détresse interrompt la promenade d’un couple et de leurs félins pour changer de vie (vidéo)

© @almondandcashie / Instagram

« Nous avons trouvé Pistachio, un chat errant, doux et affectueux, errant seul et affamé devant notre appartement », explique le couple sur la page de la collecte de fonds lancée pour financer ses soins vétérinaires. « Il a rapidement conquis notre cœur par sa douceur et sa confiance. Nous pensons que Pistachio est peut-être sourd, car il ne réagit pas aux sons qui l'entourent et nous voulons qu'il soit examiné attentivement par un vétérinaire professionnel afin de déterminer s'il est réellement sourd ou s'il souffre d'une otite non traitée qui serait à l'origine de son mutisme. »

Illustration de l'article : « Il a rapidement conquis notre cœur », un chat sourd en détresse interrompt la promenade d’un couple et de leurs félins pour changer de vie (vidéo)

© @almondandcashie / Instagram

Le petit félin avait en effet grand besoin de soins. Sourd et avec une patte enflée, il a dû subir des examens sous sédatif ainsi qu’une stérilisation. Après un léger incident médical à cause d’une réaction à un médicament, Pistachio se remet bien aujourd'hui et découvre la maison depuis la fin de sa quarantaine.

A lire aussi : Un chat se cache derrière un buisson et attend sa sœur pour son jeu préféré (vidéo)

@almondandcashie

It has been stressful but so rewarding these past 2 weeks :) #catsoftiktok #rescuecat #fostercat #cattok

? suara asli - fadjarfdjr - fadjarfdjr

De leur côté, Almond et Cashie restent sur la réserve... Toutefois, ils ont récemment rencontré leur invité temporaire et on dirait que tout se passe à merveille ! Si Breanna et son conjoint cherchent une nouvelle famille pour Pistachio, il semblerait qu’il l’ait peut-être déjà trouvée…

1 commentaire

  • Invité

    Invité a écrit : 2 h

    Mais pourquoi balader ses chats dans une poussette d'enfant ? Pourquoi ne pas les balader en laisse ou les laisser s'ébattre dand le jardin en quiétude ?
    Vraiment entre la poussette et les vêtements style grenouillère pour animaux de compagnie, je suis très dubitative. J'habite dans un lieu qui frôle les -30 en hiver alors oui ma chienne Shih Tzu porte un manteau dans ses cas là....mais en dehors de ça... Bref vive la liberté !

      Répondre   Signaler

  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : "« Nous n'avons pas de chat ! », un félin du quartier s’invite pourtant chaque jour chez eux pour des câlins, des friandises et des dessins animés (vidéo)" Emotion

« Nous n'avons pas de chat ! », un félin du quartier s’invite pourtant chaque jour chez eux pour des câlins, des friandises et des dessins animés (vidéo)

Mags et Eric n’ont pas de chat. Pourtant, il n’est pas rare de trouver chez eux un magnifique chat tigré en train de...

06/08/25 | Par L. Beaurin