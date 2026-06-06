Ce chaton orphelin recueilli et biberonné par un homme au grand cœur vit une transformation touchante semaine après semaine jusqu'à son adoption

Recueilli alors qu’il n’avait même pas encore ouvert les yeux, un minuscule chaton orphelin a défié tous les pronostics grâce aux soins constants d’un sauveteur dévoué. Quelques mois plus tard, sa métamorphose spectaculaire l’a conduit vers la plus belle des récompenses : une famille adoptive.

Fondateur de l'association Sierra Pacific Furbabies en Californie (Etats-Unis), David Loop a sauvé un nombre incalculable de félins en détresse, en particulier des chatons nouveau-nés orphelins.

L'un des derniers en date est Chickpea. Il raconte son sauvetage dans une vidéo réalisée par The Dodo . Une séquence où l'on peut se rendre compte de la merveilleuse transformation du quadrupède, passant de minuscule et vulnérable créature à chaton plein de vie et de confiance.

Chickpea n'avait même pas ouvert les yeux au moment de sa prise en charge par David Loop. La main de ce dernier était quasiment le seul endroit où il se sentait en sécurité, lui qui était privé d'amour maternel.



The Dodo

Son bienfaiteur ne savait pas s'il allait survivre, mais il était décidé à tout faire pour l'y aider. Il s'est occupé de lui 24 heures sur 24 et l'a nourri au biberon toutes les 2 heures. « Il devenait plus fort à chaque repas », raconte David Loop. Le chaton prenait progressivement du poids.

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The Dodo

Emotion et fierté

Dans la vidéo, on voit Chickpea évoluer semaine après semaine, s'accrochant au biberon avec une vigueur et une détermination sans cesse croissantes. Les chiens de David Loop venaient même régulièrement prendre de ses nouvelles.



The Dodo

Le chaton a ainsi pu grandir dans de très bonnes conditions. Il a commencé à révéler sa personnalité et ses petites habitudes, comme jouer avec la barbe de son « papa ».



The Dodo

Il a continué de recevoir tout l'amour de son sauveur, puis a fini par être adopté en février 2026. David Loop a certainement ressenti un pincement au coeur en le voyant partir, mais il a aussi éprouvé de la fierté en sachant qu'il a été le grand artisan de cet heureux dénouement.



The Dodo

Le conseil Woopets : comment nourrir un chaton nouveau-né privé de sa mère ?

Un chaton nouveau-né doit idéalement être pris en charge par un vétérinaire, une association de protection animale ou une famille d’accueil expérimentée. Son alimentation nécessite une présence constante, y compris la nuit, et une erreur peut rapidement mettre sa vie en danger.

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Si une prise en charge immédiate n’est pas possible :

Utiliser exclusivement du lait maternisé pour chatons, disponible chez les vétérinaires et en animalerie spécialisée.

Donner les biberons en respectant les quantités et la fréquence recommandées selon l’âge du chaton.

L'installer sur le ventre pendant la tétée, jamais sur le dos, afin d’éviter les fausses routes.

Vérifier qu’il reste bien au chaud avant chaque repas, car un chaton refroidi digère mal et peut s’affaiblir rapidement.

Après le biberon, stimuler délicatement la zone génitale avec un coton humide tiède pour l’aider à faire ses besoins.

S’occuper d’un chaton orphelin demande une disponibilité quasi constante durant les premières semaines. Le plus sûr pour lui reste de le confier sans tarder à des professionnels ou à une association habituée à l’élevage des très jeunes félins.