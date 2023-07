Un chat à la créativité débordante invente son propre jeu avec une fausse souris (vidéo)

Un chat appelé Mr. Bugs a suscité l’admiration et les rires de sa propriétaire en lui présentant son nouveau jeu qu’il a lui-même imaginé. La vidéo le montrant l’adorable et très créatif félin à l’œuvre est vite devenue virale sur TikTok.

On dit que l’ennui est l’un des plus puissants stimulants pour la créativité. On ne sait pas si Mr. Bugs s’ennuie tant que cela à la maison, mais il est certain qu’il ne manque pas d’imagination. Il a une multitude de jouets mis à sa disposition par sa famille et son préféré est en forme de souris.

Le félin adore l’emmener partout et le traîner à travers les pièces en tenant l’objet par la queue. C’est aussi avec cette fausse souris qu’il s’amuse le plus et qu’il a inventé son propre jeu.

Un jeu qu’il a fait découvrir à de nombreux internautes grâce à la vidéo partagée sur le compte TikTok qui lui est consacré, « @abugslife_3 », le 2 juin 2023. Depuis sa mise en ligne, la séquence a suscité 8,3 millions de vues sur le réseau social.

« Son nouveau passe-temps », comme indiqué en légende de la publication, consiste pour Mr. Bugs à agiter et balancer sa fausse souris dans tous les sens en la tenant fermement par la queue, jusqu’à ce qu’il parvienne à la poser sur sa tête. Un objectif qu’il atteint à plusieurs reprises en multipliant les tentatives et en faisant montre d’abnégation.



@abugslife_3 / TikTok

Le bilboquet façon Mr. Bugs

C’est, en quelque sorte, une version féline signée Mr. Bugs du bon vieux bilboquet. A la différence près que la tête du chat remplace la tige et la souris se substitue à la boule.

La scène est filmée par sa propriétaire, dont on entend d’ailleurs autant les rires que les encouragements.

Voilà la preuve, s’il en fallait une, que les chats sont des créatures à l’intelligence hors normes. Ils savent s’amuser, s’adapter à une variété de situations et se servir de ce qui leur tombe sous leurs pattes pour réaliser toutes sortes de prouesses.

Voici la vidéo en question, relayée par Parade Pets :

