Sur le point de mettre bas, elle est retrouvée scotchée dans un sac, son instinct maternel bouleverse les sauveteurs

Darjeeling et ses 5 petits reviennent de loin. La chatte, qui portait encore ses chatons dans son ventre à l’époque, a survécu à son bourreau. Lequel a tenté de mettre fin à ses jours en l’enfermant dans un sac sans aucune aération ni possibilité de s’échapper. Par chance, le contenant a été découvert et la féline a immédiatement été prise en charge.

Darjeeling, une chatte au pelage gris, a été victime d’un acte de cruauté sans nom. Enfermée dans un sac scellé tandis qu’elle était sur le point d’accoucher, ni elle ni ses petits n’avaient la possibilité de s’en sortir. L’action d’un bon Samaritain a toutefois permis d’éviter une issue tragique.

L’ancien propriétaire de la féline ne souhaitait non seulement pas la garder, mais ne lui laissait aucune chance non plus de survivre. Quand Darjeeling a été sauvée, elle se trouvait dans un sac rouge fermé et scellé avec du gros scotch noir : « Cette petite dame a été laissée pour morte, attachée et scotchée dans une boîte, aguerrie abandonnée et maltraitée par son ancien propriétaire qui n’en avait que faire », précisait Katie Lloyd, sauveteuse aguerrie.

Katie Lloyd / Facebook

« On dirait qu'elle est sur le point d'éclater ! »

Comble de la barbarie, Darjeeling était très enceinte et allait donner naissance à sa progéniture dans un futur proche. C’est peut-être la raison de son abandon. Quoi qu’il en soit, il n’y avait pas une minute à perdre pour la placer en sécurité et dès qu’elle a été trouvée, Katie a pris le relais pour lui fournir tout ce dont elle avait besoin.

Elle l’a accueillie chez elle en tant que famille relais, rapportait Telegraph & Argus, et lui a trouvé un coin au calme afin qu’elle puisse se reposer. Katie savait que sa protégée allait bientôt mettre bas, donc elle allait la voir constamment pour vérifier que tout se passait bien.

Un accouchement difficile

Finalement, la féline a accouché difficilement quelques jours plus tard, le mercredi 2 avril. Elle a donné naissance à 5 chatons qui étaient déjà grands pour des nouveau-nés. Katie a alors émis l’hypothèse que la chatte avait freiné l’accouchement jusqu’à présent : « Les chatons sont extrêmement grands et le travail a été difficile pour tous les intéressés. Nous croyons que les chatons sont arrivés au-delà du terme, trop développés, et peut-être que Darjeeling ne voulait pas amener ses chatons dans ce monde cruel », supposait la bienfaitrice.

Heureusement, les petits sont nés entre de bonnes mains. Ils seront choyés et ne manqueront de rien aux côtés de Katie ainsi que des autres sauveteurs. Puis, une fois en âge de quitter le nid, ils rejoindront tous des familles aimantes, tout comme leur mère.