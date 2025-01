Accroché dans un sac à la porte d’un refuge en plein hiver, un Yorkshire âgé et malade veut croire en une vie meilleure après son terrible abandon

Peu importent les raisons, un abandon est toujours un traumatisme pour un animal. Yoshua a, pour sa part, vécu une expérience particulièrement cruelle. Ce petit Yorkshire âgé et malade a en effet été laissé dans un sac accroché à la porte d’un refuge dans un froid glacial. Aujourd’hui en sécurité, le petit toutou bénéficie des bons soins du centre de sauvetage et espère avoir une 2 e chance plus heureuse dans la vie.

En arrivant au travail à 6 h 45 ce lundi matin-là, un employé du refuge pour animaux de Zeitz en Saxe-Anhalt, près de Leipzig (Allemagne), ne s’attendait pas à faire une découverte aussi déchirante : accroché à la porte du centre, un sac en tissu bleu dont seul un peu de fourrure et un petit nez brun dépassaient. Il s’agissait d’un petit Yorkshire Terrier qui venait d’être abandonné alors que le thermomètre n’affichait que -2°.

Un abandon choquant

Baptisé Yoshua, le petit chien a immédiatement été mis au chaud et relâché avec précaution. Le sac dans lequel il se trouvait était si étroitement fermé, que le pauvre toutou ne pouvait pas bouger une patte.

© Tierheim Zeitz / Facebook

Même si la personne qui l’avait abandonné avait pris le soin de glisser dans le sac une couverture et des croquettes, il semblait évident que Yoshua était jusque-là gravement négligé. Sa longue fourrure était très emmêlée, de sorte que les employés du refuge ne pouvaient pas dire s'ils avaient affaire à un mâle ou à une femelle. Ces derniers ont également découvert que le petit chien était malade.

© Tierheim Zeitz / Facebook

« Il souffre de déficits neurologiques et a un besoin urgent d'aide médicale », a déclaré Eva-Maria Bauer, la directrice du refuge, à Bild. « Il ne peut pas tenir la tête haute et n'a pas non plus beaucoup de muscles derrière. »

Cet abandon a particulièrement choqué le personnel du refuge. « Nous n’avons jamais eu un cas comme celui-ci auparavant. Il y a toujours une solution lorsque vous n’avez pas d’argent ou d’autres problèmes.», a assuré sa directrice.

© Tierheim Zeitz / Facebook

L’espoir d’une vie meilleure

Âgé d'environ 10 ans, le petit Yoshua est désormais entre de bonnes mains et reçoit les soins dont il a besoin. Il a notamment dû être nourri grâce à des injections de nourriture liquide dans la bouche.

Alors qu’une enquête a été ouverte pour retrouver son propriétaire, Yoshua se rétablit doucement avec l’aide des employés du refuge.

A lire aussi : La rencontre entre 2 Golden Retrievers et un paon donne lieu à un face-à-face insolite durant lequel chaque chien affiche une attitude différente (vidéo)

© Tierheim Zeitz / Facebook

« Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il doit d'abord reprendre des forces et se muscler », a expliqué la directrice du refuge qui a lancé un appel aux dons pour financer la nourriture et les frais vétérinaires du petit chien. Elle aimerait également lui trouver une famille d'accueil aimante afin qu’il profite enfin d’une retraite dorée. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter !