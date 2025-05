Sur la route pour leur lune de miel, ce couple de jeunes mariés trouve un chaton abandonné et finit par l’adopter (vidéo)

Jacqueline et Ben roulaient sur une autoroute d’Arizona (États-Unis). Mariés depuis la veille et ivres de bonheur, le jeune couple se rendait à l’hôtel de leur lune de miel, sans rien d’autre en tête que la félicité de l’instant présent.

Pourtant, le mari se met soudainement à ralentir. Il pense avoir vu quelque chose sur le bord de la route. À cause de la vitesse, l’objet du doute était désormais assez éloigné. Cela n’a pourtant pas découragé Ben, qui est allé voir de quoi il s’agissait.

© @jjjacqi / TikTok

La jeune épouse était en train de filmer, lorsque son cher et tendre est revenu en courant avec dans les mains, une surprise de taille. Enfin, de petite taille. Un chaton tout blanc, se tenant blotti contre Ben, essoufflé par sa course. Sur la vidéo reprise par People, Jacqueline décrit ainsi la boule de poils et son état : “C'est un chaton blanc et tout doux. Il est plus petit que ma main. Il saigne de la gueule et respire rapidement. Il est chaud au toucher. Ses yeux peuvent à peine s'ouvrir”.

Sans hésiter, le couple a donc décidé de mettre en pause sa lune de miel pour se rendre chez un vétérinaire. L’état inquiétant du chaton laissait présager du pire. Pourtant, à la grande surprise de la jeune femme, il n’en était rien. Ainsi, en dehors de quelques puces et de la blessure à la bouche (qui n’a pu être recousue à cause du jeune âge de la patiente), la boule de poils s’avérait “en assez bonne santé”.

Rassurés, nos 2 amoureux ont ainsi pu reprendre leur escapade vers leur lune de miel. C’est donc à 3 qu’ils se sont présentés à l’hôtel. Car oui, non contents d’avoir sauvé le chaton, Jacqueline et Ben ont décidé de l’adopter. Ils étaient sans doute loin de s’imaginer que leur famille s’agrandirait aussi rapidement après le mariage.

A lire aussi : Depuis qu’elle accompagne son maître au travail, cette petite chatte tigrée est devenue la star de sa caserne de pompier (vidéo)