D’abord inquiète pour ses chats, une femme est stupéfaite par leur réaction à l’arrivée d’un nouveau chien (vidéo)

Lisa adore ses animaux et ne souhaite que leur bonheur. Elle veille sur leur bien-être, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a d'abord adopté un second chat après que son premier a montré des signes d'ennuis. Elle souhaitait avoir aussi un chien depuis très longtemps, mais craignait que ses félins ne l'acceptent pas. Néanmoins, ses doutes ont vite été effacés à l'arrivée du quadrupède.

Lisa de Gunst vit aux Pays-Bas dans « dans une maison pleine d'amour », comme elle l’a décrite aux rédacteurs de Newsweek . Elle est entourée de 2 chats, Belle et Alphie, mais également d’un Teckel, James, qui a fraîchement rejoint le domicile familial. Bien qu'elle avait toujours voulu vivre avec un chien, la femme appréhendait un peu son arrivée, car elle avait peur qu’il ne s’entende pas avec ses chats. Cependant, ce qu’elle a rapidement observé l’a définitivement rassurée.

Lisa sait que le lien qui unit ses 2 chats est très fort. Elle a raconté que Belle, sa femelle Ragdoll, se sentait souvent seule lorsqu’elle s’absentait, alors elle a décidé d’ajouter Alphie, un congénère British Shorthair, au foyer. Un cadeau inestimable pour la chatonne qui s'est immédiatement liée avec l'ami qu'elle avait tant désiré. Les 2 sont devenus inséparables par la suite.

Une appréhension justifiée

Lisa était comblée avec ses 2 chats, mais elle avait toujours rêvé d'adopter un chien. Toutefois, elle savait que son duo de félins était indissociable et avait peur qu’un nouvel animal ne soit pas désiré par ce dernier. Après beaucoup de réflexion, elle a décidé de franchir le pas et James est arrivé dans la maison.

Rapidement, Lisa a constaté que ses boules de poils étaient intéressées positivement les unes par les autres. Elles n'ont pas mis longtemps à créer une nouvelle amitié, pour le plus grand bonheur de leur propriétaire. Laquelle se retrouve désormais avec un trio heureux : « Ils jouent souvent ensemble et dorment l'un à côté de l'autre. Quand les chats veulent entrer, le chien court toujours à la porte pour me prévenir et que je puisse l'ouvrir », racontait-elle.

A lire aussi : « Ce n’est pas la bonne façon de procéder », la lettre laissée avec ce chaton malade déposé en cachette a profondément touché les bénévoles

Depuis le jour de son arrivée, James n'a cessé de renforcer ses liens avec ses amis moustachus. Réciproquement, ces derniers ne se lassent pas de partager leurs siestes, leurs repas et leurs moments de jeu avec le canidé : « Je suis vraiment heureuse qu'ils s'entendent si bien, on se sent vraiment dans une maison pleine d'amour », concluait Lisa.