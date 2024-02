Ce chiot aux airs d'ourson découvert seul sur un parking n'avait besoin que de quelques mots d'encouragement pour sortir de sa cachette

Livré à lui-même et caché sous une voiture, un chiot manifestement victime d’abandon devait être secouru au plus vite. Une bénévole est intervenue dès qu’elle a eu vent de cette histoire et lui a trouvé l’aide dont il avait désespérément besoin.

Bénévole basée dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis), Deanna Tsosie se tient toujours prête à passer à l’action quand on lui demande de venir en aide à un animal en détresse. C’est ce qu’elle a fait récemment lorsqu’on lui a parlé d’un chiot découvert seul sur le parking d’un magasin de bricolage.

Le petit canidé âgé de 4 à 5 semaines venait vraisemblablement d’être abandonné. Il se tenait près d’une voiture et s’empressait de se cacher derrière l’une de ses roues dès qu’il voyait quelqu’un s’approcher de lui.

En arrivant sur les lieux, Deanna Tsosie n’a toutefois pas eu à se démener pour l’inciter à quitter sa cachette. Elle lui a simplement adressé quelques mots d’encouragement, et le chiot aux allures d’ourson noir est venu vers elle en courant.

Elle l’a appelé Ace, du nom du magasin devant lequel il se trouvait. Sur place, Deanna Tsosie a passé un long moment en quête d’une éventuelle mère ou du reste de la portée, mais sans résultat. Le petit quadrupède était encore loin d’atteindre l’âge du sevrage et n’aurait sans doute pas survécu sans intervention humaine.



AZ Hidden Jem Rescue

« Nous en sommes tombés amoureux »

La bénévole a contacté l’association locale AZ Hidden Jem Rescue à son sujet et celle-ci a accepté de le prendre en charge. « Quand nous avons vu la vidéo, nous en sommes tombés amoureux, raconte un membre de l’organisation à The Dodo. Il avait l’air d’un ourson et était confus ».

Ace a été emmené chez le vétérinaire. L’examen a révélé que le chiot souffrait d’un début de gale, mais la maladie n’était pas incurable. AZ Hidden Jem Rescue l’a ensuite confié à une famille d’accueil aimante.

AZ Hidden Jem Rescue

Le chiot continue d’être traité contre la gale et grandit dans des conditions optimales. Il est de plus en plus curieux et joueur, avide d’attention et d’affection.

Encore quelques semaines et le brave Ace sera prêt pour l’adoption.