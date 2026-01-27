En route pour voir des amis, il bifurque en apercevant un chaton en détresse au bord de la route

Alors qu’il pensait simplement se rendre chez des amis, un automobiliste a changé de programme en faisant une rencontre inattendue. Touché par la détresse d’une jeune chatte en difficulté, il a fait un choix qui allait changer bien plus qu’une soirée.

Un homme prénommé Nic était au volant de sa voiture et se rendait chez des amis. En s’arrêtant au feu rouge, il en a profité pour appeler rapidement sa femme afin de s’assurer que tout allait bien à la maison. C’est à ce moment-là qu’il a repéré un animal en détresse. De l’autre côté de la route se trouvait, en effet, une jeune chatte accroupie près d’un caniveau et ayant clairement besoin d’aide.

Il aurait pu passer son chemin comme le faisaient tous les autres automobilistes ce jour-là, mais cela aurait été mal connaître Nic. Cet amoureux des chats en avait déjà 3 à la maison : Porthos, Tofu et la doyenne appelée Susie et âgée de 18 ans. Il n’avait pas rester les bras croisés face à cette situation.

“J'ai dit à ma femme que je devais partir, que je risquais de rentrer avec un autre chat”, raconte-t-il à The Dodo . La soirée entre amis allait devoir attendre. Sa priorité était au sauvetage de l’animal. Il a immédiatement changé de route pour le rejoindre.

Un ami appelé à la rescousse

Quand il est arrivé, il a essayé d’attraper la féline tabby, mais elle s’est enfuie. Elle s’est ensuite cachée sous sa voiture, avant de se faufiler dans le compartiment moteur. Il a ouvert le capot, mais elle s’est aussitôt réfugiée dans le passage de roue. “C’était frustrant et terrifiant”, confie Nic.



Après cela, elle a catégoriquement refusé de quitter sa nouvelle cachette. “Comprenant que je ne pouvais pas l’atteindre, j'ai dû faire le chemin inverse pour retourner au parking situé à proximité de mon lieu de travail”, explique-t-il.

Il a alors été rejoint par un ami qui lui a prêté main forte. Nic a finalement réussi à mettre la main sur l'insaisissable minette. Il lui a vite trouvé un nom : Chassis. Il l’a ensuite emmenée à la maison.



“Elle est beaucoup plus détendue”

Soignée, nourrie et choyée, Chassis s’est rapidement intégrée à sa nouvelle famille. Si elle reste encore un peu méfiante à l’égard des gens qu’elle ne connaît pas elle s’entend à merveille avec les enfants de Nic et ses 3 congénères.



“Maintenant, elle est beaucoup plus détendue avec ma femme et moi. Elle dort sous mon aisselle et ronronne de façon très agréable”, dit son bienfaiteur. Chassis est aujourd’hui une chatte heureuse.

