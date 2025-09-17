Sous les regards amusés, ce chat Sphynx glisse sur un skateboard comme un véritable pro (vidéo)

Difficile de remettre en question les capacités d’équilibre de nos amis les chats. Alors, pour Jane Cockerton, mettre son félin au skateboard n’était pas si absurde que cela. Il fallait simplement lui apprendre à maîtriser sa planche, ce qu'il fait désormais avec brio !

Un chat Sphynx sur un skateboard, cela peut paraître improbable, mais c’est pourtant bien réel ! Notre grand sportif se nomme Sir Dobby, et depuis qu’il a posé les pattes sur une planche à roulettes, il s’est trouvé une nouvelle passion pour ce sport de glisse.

« Le skateboard est sa zone de confort, il aime y aller », assurait Jane Cockerton, sa propriétaire, dans un témoignage rapporté par Mirage News . Et comment remettre cette affirmation en question lorsqu’on voit avec quelle aisance la boule de poils reste sur le skateboard .



De multiples apparitions

Évidemment, un chat fan de sports extrêmes, cela fait parler ! À chaque fois que Jane emmène Sir Dobby quelque part pour montrer ses talents, le quadrupède fait sensation. Mais pour sa propriétaire, il ne s’agit pas juste d’exposer son félin. Elle souhaite aussi faire passer le message qu’il est possible d’éduquer son chat au même titre que les chiens.

Nos amis moustachus ont aussi le droit à une vie riche, et d’ailleurs, Sir Dobby raffole de cela depuis qu’il y a goûté : « Son attitude face à la vie est comparable à celle d’un homme de 20 ans ; il s’intéresse à tout et à n’importe quoi », comparait sa maîtresse. Il est vrai que le matou est toujours partant pour de nouvelles aventures. Il s’est, par exemple, essayé à la voiture miniature au début du mois de mai et a voyagé en avion un peu plus tard dans l’année.

@bornboldsphynx / Instagram

En plus d’être un rayon de soleil, Sir Dobby apporte de la bonne humeur partout où il passe. Sa propriétaire, quant à elle, est toujours ravie de lui faire découvrir de nouvelles expériences et rencontrer d’autres personnes.