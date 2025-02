Dernier survivant d’un élevage négligent, Dobby, un chat Sphynx, lutte pour sa survie dans un refuge

Le pauvre Dobby a connu le manque de nourriture et de soins. Il a également fait face à la solitude lorsque tous ses frères et sœurs sont décédés. Le pauvre a longtemps vécu dans l’indifférence la plus totale, mais des bienfaiteurs ont décidé de mettre un terme à son calvaire.

Lindsay Kierman, une femme au grand cœur, est à la tête de son propre sanctuaire pour chats. Elle accueille les félins dans le besoin et les remet sur pattes avant de leur trouver une famille. Cela peut être plus ou moins long en fonction des animaux et de leur état à leur arrivée. Pour Dobby, par exemple, le chemin vers la guérison est encore long. L’animal peut toutefois compter sur le soutien de sa communauté.

Quand Lindsay a rencontré le Sphynx pour la première fois, elle a été stupéfaite par son état général. Chaque os constituant le squelette du chat était visible. Il était d’une maigreur effrayante, comme s’il n’avait jamais pu manger à sa faim. S’il est parvenu à survivre jusqu’ici, les membres de sa fratrie, eux, n’ont pas eu cette chance. Ils ont malheureusement perdu la vie au sein de l’élevage avant même d’avoir pu découvrir autre chose.

Un combat pour la vie

En récupérant Dobby, Lindsay savait à quel point il serait difficile de le remettre sur pattes : « Je n'ai jamais eu à donner autant de médicaments à un chat de toute ma vie », affirmait-elle dans un témoignage rapporté par Cambridgeshire Live. En effet, il a fallu médicamenter le rescapé pour stabiliser son état de santé. Il devra également passer des examens approfondis. Évidemment, tout cela a un coût pour Lindsay, qui ne reçoit aucune subvention ou aide financière pour son refuge.

Elle compte sur les dons de sa communauté pour recevoir des fonds et prendre soin des animaux qu’elle sauve : « Nous ne recevons d'argent d'aucune autre source que celle de nos sympathisants. Nous devons compter sur la générosité des gens », expliquait-elle. En voyant l’état de Dobby et en comprenant que ses soins seront coûteux, elle a ouvert une cagnotte en ligne pour récolter de l’argent.

Lindsay a déjà dépensé plus de 2 400 euros pour les radiographies et le bilan sanguin de son protégé. Ainsi, elle espère récolter au moins 3 600 euros pour rembourser ces factures et financer les prochains soins du quadrupède. Ce dernier se porte d'ailleurs bien mieux qu’à son arrivée grâce à la bienveillance de sa sauveteuse.