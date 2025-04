Son chat disparaît pendant près d’une semaine, elle le repère avec un piège illégal sur la patte

Depuis le 28 mars dernier, la famille Hodge était à la recherche de son chat nommé Loki. Tous les membres étaient soulagés en le voyant rentrer quelques jours plus tard à la maison, mais ils ont vite déchanté en remarquant qu'il était blessé. En regardant plus attentivement, ils ont découvert qu'il s'était pris la patte dans un piège illégal.

Loki vit au Royaume-Uni avec sa famille. Là-bas, comme en France, les pièges pour animaux de type mâchoires en métal sont proscrits. Ces équipements barbares entraînent des souffrances insupportables pour ceux qui avaient le malheur de marcher dessus. Malgré cette prise de conscience et l'interdiction de ceux-ci, des individus parviennent à s’en procurer et les utilisent encore.

Gemma Hodge / Facebook

Un constat glaçant

Évidemment, quand Loki a disparu, ses proches n'imaginaient certainement pas qu'il se retrouverait en mauvaise posture à cause de l'un de ces pièges. Il est d’ailleurs difficile de croire qu'une telle barbarie existe encore, mais la réalité est plus sombre. En s'échappant de son domicile, Loki s'est aventuré au mauvais endroit et a posé la patte sur l'un de ces appareils.

Lequel s'est refermé sur lui, ne lui laissant aucune chance de s’en extirper. Difficile de savoir ce que le félin a fait pendant les jours qui ont suivi, mais il a fini par trouver la force de regagner sa maison. Ses propriétaires l'ont alors découvert avec le piège accroché à sa patte : « C'est écœurant, pour être honnête. Je n'arrête pas de penser à ce qu'il a dû endurer pour rentrer avec ça sur la patte », témoignait Gemma Hodge, sa propriétaire, relayée par la BBC. D’autant plus qu’il a dû franchir une clôture de plus de 1,80 m pour rentrer chez lui.

Malheureusement, son membre a été tellement abîmé qu'il a dû être amputé. Loki est toujours hospitalisé et sa famille attend son retour avec impatience. Gemma a été bouleversée de constater que certains humains étaient capables de tels actes.

De nombreuses associations, dont la RSPCA, donnent de la voix pour lutter contre ces pratiques répréhensibles par la loi.