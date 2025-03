Diabétique et amputé d’une patte, cet adorable chat menacé d’euthanasie se voit offrir une seconde chance dans la vie

Malgré leur investissement sans limite pour sauver le plus d’animaux possibles, certains refuges sont parfois débordés à tel point qu’ils doivent se résoudre à pratiquer l’euthanasie… Paquito, un petit chat noir et blanc gravement handicapé, a échappé de très peu à ce terrible sort grâce à la volonté exceptionnelle des bénévoles de la SPA de Rodez. Voici son histoire.

Lorsqu’il est arrivé au refuge le 15 janvier dernier, par l’intermédiaire de la fourrière, Paquito n’avait pas grand espoir d’en sortir vivant. En effet, le petit chat est non seulement diabétique, mais il ne possède, en plus de ça, que 3 pattes… et les bénévoles de la SPA le savent, il est très difficile de faire adopter un animal qui présente autant de particularités négatives. “Il n’était pas identifié, et personne ne l’a réclamé. C’est un matou qui n’a que trois pattes, par rapport à la cicatrisation, nous pensons que l’opération a eu lieu il y a déjà quelques années. Sachant qu’il était déjà castré, il devait bien appartenir à quelqu’un. Surtout que Paquito est un chat très proche de l'humain, c'est un matou rempli d'amour ”, a affirmé la SPA de Rodez dans une publication Facebook.

“Il urine énormément…”

Dans un premier temps, le refuge a tout fait pour que Paquito soit en sécurité et bien traité malgré la lourdeur de ses traitements. Lorsque le vétérinaire a diagnostiqué son diabète avancé, la SPA de Rodez est tombée de haut. “Nous nous sommes rendus compte qu'il buvait en grande quantité, mais vraiment énormément. Le verdict est tombé : Paquito est diabétique. Ce fut le début des injections quotidiennes, toute une organisation pour un chat de refuge. D’autant plus que malgré l’insuline, pour l’instant Paquito n’est pas encore stabilisé et il urine énormément”, a précisé la SPA, toujours dans son post Facebook relayé par CentrePresse Aveyron. Pour le refuge et toute son équipe, il a fallu se rendre à l’évidence : Paquito ne sera probablement jamais adopté…

© SPA de Rodez / Facebook

Dans cette impasse probable, la seule solution était de faire euthanasier le félin, la SPA étant en incapacité de le garder éternellement. C’est alors qu’Aurélie, une bénévole, a décidé de prendre Paquito chez elle et de tout faire pour trouver une solution. Finalement, après plusieurs prises de contact, l’Association Saint-Maurienne des amis des animaux, dans le 94, a accepté de recevoir le chat. “Ils ont une large visibilité sur les réseaux sociaux et pensent qu'ils trouveront plus facilement un nouveau foyer pour lui. Nous avons décidé de leur faire confiance et de leur confier notre précieux Paquito”, a conclu la SPA. Espérons que cet adorable félin trouvera sa famille pour la vie !