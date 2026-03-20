Autrefois hostile aux félins cet homme fonde une association de sauvetage après avoir rencontré et sauvé ce chaton gris

Il y a quelques années, Calvin Tucker est venu en aide à un chaton errant gris. Alors qu’à cette époque, l’homme affirmait ne pas aimer les chats, sauver celui qu’il a baptisé Henry a changé sa vie. Désormais, il œuvre au sein de SOCAT, un organisme qu’il a fondé lui-même et qui porte secours aux animaux dans le besoin.

« Il détestait les chats avant que Dieu ne m'envoie pour lui faire prendre conscience de ses erreurs et allumer une flamme en lui » : telle est la bio présente sur le compte Instagram dédié à Henry, le chat gris sauvé par Calvin Tucker en 2020. Et si cet homme, à l’époque, affirmait ne pas aimer les félins, depuis, les choses ont totalement changé. Nourrir, capturer, soigner, stériliser et reloger les animaux dans le besoin est aujourd’hui le quotidien de cet homme altruiste et bienveillant.

« Sauver une créature à la fois »

Résidant en Alabama (États-Unis), Calvin avait constaté, en 2020, que sa ville ne disposait d’aucun service de contrôle des animaux errants. C’est là qu’il a décidé de se préoccuper lui-même d’un problème majeur, comprenant que de nombreux chats et chiens avaient besoin d’aide. Il a commencé à œuvrer seul, dans son coin, nourrissant ces pauvres boules de poils délaissées de tous. Mais, très vite, il s’est aperçu que leurs besoins s’étendaient au-delà de la nourriture. Entre les soins médicaux et les stérilisations, il était évident à ses yeux qu’il y avait bien plus à faire pour leur venir en aide et leur trouver un foyer. Lorsque son travail solitaire a attiré l’attention, il a créé SOCAT (« Saving One Creature At A Time » Sauver une créature à la fois), tout en continuant à travailler en solo. Toutefois, il pouvait désormais compter sur l’aide financière de généreux bienfaiteurs, prêts à prendre en charge les frais vétérinaires, par exemple.

« À ce moment-là, je ne me rendais pas compte à quel point cet instant allait finir par changer ma vie. Au départ, il s’agissait simplement d’aider un petit animal dans le besoin, mais au fil du temps, cette rencontre unique m’a conduit sur une voie complètement différente et a façonné le travail que je fais aujourd’hui. » expliquait Calvin au média Bored Panda.

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« L'un des plus grands défis a été de faire la plupart du travail tout seul. En ce qui concerne les sauvetages et les soins quotidiens des animaux, je suis pratiquement seul sur le terrain. Cependant, je peux compter sur un groupe incroyable de sympathisants qui m’aident à rendre tout cela possible. Ils contribuent à couvrir les frais vétérinaires et m’envoient de la nourriture pour que je puisse continuer à nourrir de nombreux chats tous les jours de la semaine. »

« Je sauve les animaux et je me bats pour leurs droits »

Alors qu’il voyait Henry s’épanouir auprès de lui, Calvin s’est aperçu que les autres animaux qu’il aidait méritaient, eux aussi, de trouver un foyer aimant. S’il en a accueilli quelques-uns chez lui de façon temporaire, avant de leur trouver une maison, il confiait à Bored Panda qu’il était difficile de ne citer qu’un seul de ceux qu’il a aidés. « [...] car tant d’entre eux m’ont marqué au fil des ans. Chaque animal qui a droit à une seconde chance et trouve un foyer aimant laisse une empreinte durable et me rappelle pourquoi ce travail est si important. »

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« Ce qui me motive, c’est de voir les résultats des adoptions. »

« Pour chaque adoption, je me rends au domicile pour m’assurer que l’animal va dans un environnement sûr. Environ 95 % des adoptants continuent de m’envoyer des photos et des vidéos, même des années plus tard. »

Pour lui, voir ces boules de poils passer de l’errance à une vie sereine au sein d’une maison chaleureuse est ce qui importe le plus.

« Voir toutes les vies que j’ai sauvées au fil des ans vivre heureuses dans leur foyer définitif, c’est ce qui me motive. Si j’ai pu le faire pour eux, alors je sais que je peux continuer à le faire pour les animaux qui vivent encore dans la rue et qui souffrent. »

Ils ont connu l’abandon, la maltraitance, la négligence, mais ont désormais droit à une seconde chance grâce à lui et à sa communauté.

« Rien de tout cela ne serait possible sans les formidables sympathisants. »

En effet, comme il le rappelait, même s’il est seul sur le terrain, il compte de nombreux sympathisants, prêts à venir en aide à SOCAT et à offrir des dons de nourriture ou d’argent pour les soins.

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« Avant de mourir, je veux être l’un des sauveteurs d’animaux les plus prolifiques de tous les temps. Et il est important de se rappeler que, sur le terrain, je suis seul à faire le travail. Ça me convient très bien, mais rien de tout cela ne serait possible sans les formidables sympathisants qui contribuent à rendre tout cela possible. » confiait-il encore.

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