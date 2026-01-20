Marquée par le regard triste de ce chat, elle lui rend visite au refuge et réalise qu'ils sont faits l'un pour l'autre

Touchée par le regard mélancolique d’un chat de refuge, une femme a décidé de lui offrir bien plus qu’un nouveau départ. Son adoption a transformé 2 solitudes en une belle histoire de renaissance.

Un an après la disparition de sa chatte séniore, Annette Bammert se sentait prête à ouvrir les portes de son cœur et de son foyer à un nouvel ami félin. “J’ai vu la photo de Lenny pour la première fois sur le site web d’un refuge pour animaux près de chez nous”, raconte-t-elle à Newsweek , au sujet de ce chat bicolore au regard poignant.

Le quadrupède avait la réputation d’être “le chat le plus triste du refuge”, poursuit-elle. “Peu avant Noël [l'année dernière], nous avions dû faire euthanasier notre chatte bien-aimée Wilma car elle était très âgée et malade. Lenny avait l'air aussi triste que moi à ce moment-là.”



Annette Bammert / Instagram

Annette Bammert a demandé à lui rendre visite. Lors de ce premier rendez-vous, elle n’a pas pu entrer en contact directement avec Lenny ; ils pouvaient simplement se voir à travers une vitre.

Le frère de Lenny venait d’être adopté et il se sentait terriblement seul, d’autant plus qu’il ne s’entendait pas avec ses congénères.

“Il avait vraiment l'air triste. Bien sûr, cela pouvait aussi être dû aux marques autour de ses yeux, mais son regard m'a presque brisé le cœur”, confie-t-elle. A l’issue de cette rencontre, sa décision était déjà prise. Après Noël, elle est retournée au refuge pour officialiser son adoption.

“Même son expression a changé”

Dans sa nouvelle maison, Lenny a traversé une phase d’adaptation particulièrement délicate. “Au début, ce n’était pas toujours facile, indique Annette Bammert. Nous ne savions pas ce qu’il avait déjà vécu dans sa courte vie. Il se cachait la plupart du temps pendant des jours et ne laissait personne le toucher.”

Au fil des jours, le chat a commencé à se détendre, comprenant qu’il était en sécurité et aimé. “C’est maintenant le petit matou le plus courageux que je connaisse, se réjouit son humaine. La première fois qu'on l'a laissé sortir, il a grimpé aux plus hauts arbres. Il est intrépide et joueur, mais il recherche sans cesse notre proximité.”

“Voir à quel point même son expression a changé est quelque chose de merveilleux”, conclut Annette Bammert, qui raconte tout cela dans une vidéo Instagram que voici :

