Quand une chatte abandonnée dans une chambre d'hôtel transforme un sauvetage félin en adoption multiple

Une employée du célèbre hôtel-casino Circus Circus à Las Vegas (Etats-Unis) a fait une découverte étonnante dans l’une des chambres : une chatte tabby. Cette dernière avait manifestement été abandonnée par la famille qui y séjournait. Après le départ de cette dernière, l’établissement a cherché à la joindre sans succès.



Erika - Kitten Foster Mom / Instagram

La fille de l’employée en question a contacté Erika, mère d’accueil bénévole pour l’association Homeward Bound Cat Adoptions. Elle la connaissait très bien pour avoir adopté un chat chez elle par le passé.

Erika a tout de suite accepté de prendre la chatte en charge. Elle l’a confortablement installée chez elle. « Quand elle est venue vers moi, j'ai été surprise de voir à quel point elle était petite », raconte-t-elle à Love Meow.

Âgée approximativement d’un an, la minette, qu’elle a appelée CeCe, était enceinte. Quelques jours après son arrivée, elle a donné naissance à 2 chatons. Peu après, le mari d’Erika s’est rendu compte que la féline avait accouché de 2 autres petits.

L’état de santé de la chatte s’est ensuite dégradé. Si bien qu’Erika a dû l’emmener chez le vétérinaire. De retour à la maison, CeCe était toujours mal en point. Elle ne pouvait plus s’occuper de sa progéniture. C’est sa bienfaitrice qui s’est chargée de nourrir au biberon les chatons appelés Gravy, Biscuits, Pumpkin et Pie.



Erika - Kitten Foster Mom / Instagram

Au bout de 3 jours, alors que la bénévole donnait le biberon à Gravy, CeCe s’est approchée de cette dernière pour la renifler. Erika a alors déposé 2 des petits félins à côté d’elle pour voir sa réaction. CeCe a commencé à ronronner, puis les a toilettés et allaités. Le reste de la portée a suivi. Elle est enfin repassée en « mode maman ».



Erika - Kitten Foster Mom / Instagram

La famille s’agrandit

3 semaines plus tard, Homeward Bound Cat Adoptions a contacté Erika au sujet de 2 chatons nouveau-nés amenés au refuge car rejetés par leur mère. La mère d’accueil les a amenés à la maison et présentés à CeCe. Cette dernière « les a immédiatement embrassés et les a laissés la téter », dit-elle. Tater et Tot ont été rapidement acceptés par les chatons de CeCe comme s’ils étaient leurs frères biologiques.



Erika - Kitten Foster Mom / Instagram

« Compte tenu de son jeune âge et de tout ce qu'elle a vécu, CeCe continue de m'étonner par son amour pour les bébés, même les 2 qui ne sont pas les siens, et par sa joie de vivre », confie Erika.

Quand ils seront devenus suffisamment grands et autonomes, les 6 chatons pourront être proposés à l’adoption. Tout comme leur mère, qui pourra pleinement profiter de la vie après avoir vécu bien des péripéties.

Erika - Kitten Foster Mom / Instagram