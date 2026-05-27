« Cela a eu un impact considérable », en adoptant 2 chatons abandonnés, cette maison de retraite a profondément amélioré le quotidien de ses résidents

Charlie et Lola, 2 chats frère et sœur inséparables, ont quitté leur refuge de Birmingham (Royaume-Uni) pour rejoindre un foyer pour toujours pas comme les autres : une maison de retraite ! Depuis leur arrivée, ces 2 petits félins apportent chaque jour beaucoup de bonheur et de réconfort aux résidents comme au personnel. Une belle histoire d’adoption qui a transformé leur vie, mais aussi celle de tout un établissement !

Au refuge Kings Heath Cat Rescue, à Birmingham (Royaume-Uni), Charlie et Lola, 2 chats frère et sœur d’environ 12 mois, attendaient leur famille pour la vie et devaient être absolument adoptés ensemble pour continuer à s’épanouir. Une condition pas toujours facile à respecter... Pourtant, après une longue attente, leur histoire a récemment pris une belle tournure inattendue : c’est finalement une maison de retraite qui a ouvert ses portes à ce duo inséparable.

Une nouvelle vie auprès de personnes âgées

C’est début avril que les 2 minous ont rejoint les résidents et le personnel de la maison de retraite Millcroft à Redditch.

Leur arrivée a fait suite à un échange entre les résidents et les équipes, avec la volonté commune d’améliorer le quotidien grâce à la médiation animale.

« L'impact qu'ils ont eu sur les résidents et le personnel est incroyable. », a déclaré Jasmine Kessey, la directrice de la maison de retraite, au Redditch Adviser. « Nous adorons les avoir ici et ils adorent être ici.»

Il faut dire que Charlie et Lola profitent désormais d’un cadre de vie particulièrement adapté, avec leur propre chambre, de nombreux espaces à explorer et beaucoup d’attention au quotidien.

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© Millcroft Care Home / Facebook

Une présence qui transforme le quotidien

Les 2 petits félins se sont rapidement intégrés à la vie quotidienne de la maison de retraite. Présents dans les différents espaces de l’établissement, ils passent régulièrement du temps auprès des résidents, leur apportant du réconfort, de la compagnie et des moments de divertissement et de tendresse. Pour nombre d’entre eux, la présence de Charlie et Lola a permis de raviver le lien affectif avec les animaux de compagnie qu’ils ont connus au cours de leur vie.

© Millcroft Care Home / Facebook

Le personnel de l’établissement souligne quant à lui l’impact très positif des 2 minous. Sophie Poulton, responsable des activités, évoque des liens « touchants et spéciaux » entre les chats et les pensionnaires, tandis que la direction insiste sur l’importance de cette initiative pour le bien-être général. « Cela a eu un impact considérable. », insiste Sophie Poulton.

Depuis leur arrivée, Charlie et Lola font désormais pleinement partie de la vie de l’établissement, illustrant concrètement les bienfaits du lien entre humains et animaux au sein d’une maison de retraite.

© Millcroft Care Home / Facebook

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L’info Woopets – Quels sont les bienfaits des animaux sur la santé humaine ?

Chat, chien, lapin ou poney… Les animaux de compagnie jouent un rôle important dans le bien-être physique et mental des humains. De nombreuses études montrent d’ailleurs qu’ils peuvent améliorer la qualité de vie au quotidien, aussi bien sur le plan émotionnel que médical :