Le coeur brisé en voyant un chat abandonné dans la neige, ils le recueillent et adressent un message à son propriétaire (vidéo)

Seul et frigorifié, Ralphie a trouvé un havre de paix grâce à des âmes compatissantes prêtes à l’accueillir. Aujourd’hui, ce chat abandonné découvre doucement la chaleur d’un foyer et la sécurité d’une vie sans privations.

Il n’aura plus à connaître le froid ni la faim grâce à la famille bienveillante qui l’a découvert et recueilli. Un chat, qui répond désormais au nom de Ralphie, apprend tout doucement à surmonter les traumatismes liés à son abandon après s’être aventuré chez ces personnes au grand cœur.

Il faisait très froid et la neige tombait lorsqu’un couple habitant la campagne avait repéré le félin en question. Il cherchait désespérément refuge autour de leur maison. Ils n’ont pas hésité à lui tendre la main.



@lifeinaloghome / Instagram

Ils ont raconté tout cela dans une vidéo postée sur leur compte Instagram “@lifeinaloghome”. Une séquence relayée par Newsweek et où l’on peut d’abord voir le chat errant seul dans la neige, puis essayant de se faufiler sous leur abri extérieur.

Emus par le sort du quadrupède, ils ont adressé un message fort à son propriétaire. “A la personne qui a abandonné son chat par l’un des jours les plus froids et l’a laissé chercher un abri sous notre cabanon [...]. Je suis heureux qu’il nous ait trouvés. Ici, personne ne restera affamé ni assoiffé tant que nous sommes là !” peut-on lire dans la vidéo.



@lifeinaloghome / Instagram

“Bienvenue dans ta nouvelle maison”

Pour assurer le confort de Ralphie, qui ne semble pas encore tout à fait prêt à vivre à leurs côtés à l’intérieur, ils lui ont aménagé un coin chaud et tranquille dans le cabanon. Il est désormais en sécurité et mange à sa faim tous les jours. “Bienvenue dans ta nouvelle maison, Ralphie”, ajoutent ses bienfaiteurs.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’ils recueillent un animal en détresse. “Chaque fois que nous demandons autour de nous si quelqu’un a perdu un chat ou sait à qui il appartient, la réponse est toujours la même : ‘Ce n’est pas notre chat, nous ne savons pas à qui il est’. Il semble, malheureusement, que les chats abandonnés ou laissés en pleine nature soient courants en milieu rural”, regrettent-ils.



@lifeinaloghome / Instagram