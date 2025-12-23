Alors qu’elle vérifie sa nouvelle salle de bain, un miaulement étouffé révèle l’endroit où sa chatte était prise au piège depuis 3 semaines

Coincée sans que personne ne s’en doute et invisible pendant de longues semaines, une chatte a frôlé le pire avant que quelques miaulements étouffés ne révèlent enfin sa présence. Grâce à l’intuition de sa propriétaire et à l’intervention salvatrice d’un plombier, elle a pu être arrachée à sa prison improvisée. Une histoire qui rappelle à quel point les félins peuvent se glisser dans les endroits les plus improbables, mais aussi à quel point ils peuvent être tenaces et résilients.

A Omaha dans l’Etat du Nebraska, une chatte à la robe tigrée a récemment vécu une mésaventure qui, fort heureusement, n’a pas eu de conséquence. Ellie a survécu plusieurs semaines derrière une cloison, puis ses cris de détresse ont fini par attirer l’attention de sa propriétaire, d’après The Dodo .

Cette dernière est Jan Robinson. Elle venait de faire rénover sa salle de bain, et son amie féline de 3 ans, qui n’avait pas l’habitude de s’aventurer dehors, s’était mystérieusement volatilisée.



Jan Robinson

Sa maîtresse avait d’abord pensé que l’un des ouvriers avait malencontreusement laissé la porte ouverte pendant les travaux, et que la chatte en avait profité pour s’échapper. Ce n’était pas le cas, mais la disparition d’Ellie avait effectivement un lien avec la restauration de la pièce.

Jan Robinson avait cherché Ellie partout et multiplié les appels à l’aide, mais l’animal restait introuvable. Son humaine était totalement désemparée.

3 semaines plus tard, elle a entendu des miaulements étouffés qui provenaient de la salle de bain. Jan Robinson a réalisé que les plaintes émanaient du mur fraîchement refait et carrelé de la pièce.

Il s’est avéré qu’Ellie s’était faufilée derrière la cloison pendant les travaux, alors qu’elle était encore ouverte. Elle s’y trouvait toujours au moment de sa fermeture, ce que les ouvriers ignoraient. La chatte était prise au piège depuis tout ce temps, sans eau ni nourriture, mais elle était toujours en vie.

“C'est un vrai plaisir de pouvoir donner un coup de main”

On a suggéré à Jan Robinson de faire appel à Garrett Kohn, de l’entreprise de plomberie American Rooter Plumbing. “Il percé un trou dans le mur et, grâce à sa caméra endoscopique, il a pu voir Ellie, explique Cheryl, porte-parole de la société. Il a vu ses yeux brillants sur la caméra, puis il l'a extraite du mur.”



American Rooter Plumbing

C’est une Ellie terrifiée et épuisée qui a été libérée, mais étonnamment en relative bonne santé. Vue par un vétérinaire, elle ne souffrait que d’une infection urinaire. “Elle n'avait même pas l'air d’avoir perdu du poids, dit Cheryl. Ils lui ont dit qu'ils ne voyaient rien d'anormal et qu'elle allait bien.”

American Rooter Plumbing

Jan Robinson était évidemment soulagée. La féline poursuit son traitement contre l’infection et se remet de ses émotions. “Elle a retrouvé les bras de Jan et la vie a repris son cours. C'est vraiment formidable. Nous sommes une petite entreprise familiale, alors c'est un vrai plaisir de pouvoir donner un coup de main”, conclut Cheryl.