Chaque nuit, ce chat reconnaissant et attentionné apporte des peluches à sa maîtresse pour la consoler après une rupture

Adopter un animal, c’est changer sa vie. Parfois, ce sont eux qui transforment la nôtre, surtout lorsque la détresse s’invite dans notre quotidien. Une femme en a récemment fait l’émouvante expérience avec son chat, un ancien matou des rues devenu un compagnon aussi attentionné qu’attachant. Son attitude attendrissante dans une période difficile a touché le cœur de nombreux internautes.

Tendre la main à un animal errant et lui permettre de mener une vie heureuse, à l’abri du besoin et pleine d’amour est une merveilleuse expérience. Elle le devient encore plus lorsqu’il vous exprime sa gratitude à sa manière, en vous adressant des signes d’affection par exemple. Dans certains cas, il peut vous renvoyer l’ascenseur de manière encore plus spectaculaire et émouvante. C’est ce que vit une mère de famille prénommée Michelle avec son chat Mowgli.

L’adorable matou de 6 ans, possédant une épaisse et majestueuse fourrure noire, avait connu l’errance usqu’à sa découverte par Michelle sur un chantier. Elle l’avait recueilli et adopté, changeant totalement le cours de son existence.



Michelle

Mowgli était devenu un membre à part entière de la famille à partir de cet instant-là, adoré de sa bienfaitrice et des enfants de celle-ci.

Récemment, Michelle a vécu un coup dur : une rupture sentimentale. Elle était inconsolable, mais a trouvé une source de réconfort extrêmement précieuse et quelque peu inattendue, en particulier en ce qui concerne la forme. Elle a partagé son histoire sur Reddit, et Newsweek l’a relayée.

“Il savait que je n'allais pas bien et il est venu me consoler”

Après le départ de l’ancien compagnon de Michelle, le félin a commencé à afficher un comportement inhabituel. Le premier soir, elle l’entendait miauler de manière insistante. Elle a d’abord pensé qu’il cherchait son congénère (l’ex-petit-ami était parti avec son propre chat). La propriétaire de Mowgli a compris que ce n’était pas le cas lorsqu’il a sauté sur le lit pour la rejoindre et a déposé l’un de ses jouets préférés, un tigre en peluche.

“Puis il a fait la même chose, miaulant et revenant avec un autre animal en peluche, relate-t-elle. Parfois, il s'agissait d'une petite poupée ou d'un animal en peluche plus gros.”

Michelle

C’est devenu une sorte de rituel nocturne immuable, effectué par le chat tous les soirs sans exception. Certaines nuits, il lui amène jusqu’à 6 objets avant de se blottir contre elle.

“Lui et mes enfants m'ont aidée à surmonter le chagrin, dit Michelle. Être aimée si profondément par un animal est tellement réconfortant. C'est vraiment le meilleur des garçons… Il savait que je n'allais pas bien et il est venu me consoler.”