“Trop timide”, cette petite chatte a attendu presque un an en refuge avant de rencontrer sa famille pour la vie (vidéo)

Lorsqu’elle est arrivée en refuge à l’âge de 7 ans, Sarina venait tout juste d’avoir une portée. Rien ne laissait alors présager qu’elle allait passer presque un an dans une cage, à attendre désespérément qu’une famille se décide à l’adopter… C’est pourtant ce qu’il s’est passé, jusqu’à l’arrivée tant attendue de la personne qui allait devenir son humaine pour la vie.

Sarina et ses 4 chatons ont franchi les portes du refuge de la RSPCA West Dorset , situé à Dorchester (en Angleterre) en même temps qu’une autre minette prénommée Leah. La petite tribu venait d’être secourue alors qu’elle vivait dans une maison totalement insalubre et infestée de parasites. Enfermés dans une même pièce, les pauvres boules de poils ne recevaient pas le moindre soin et avaient un besoin d’aide très urgent. Leur arrivée au sein du refuge marquait donc le point de départ d’une nouvelle vie, bien plus saine et heureuse. Une fois sevrés, quelques semaines après avoir été accueillis dans l’établissement, tous les petits de Sarina ont très rapidement trouvé une famille. Mais la maman chat, quant à elle, ne semblait pas intéresser le moindre adoptant…

© @taylorsrehomingcentre / TikTok

Délit de faciès

Selon Hannah, la responsable de la RSPCA West Dorset, ce désintérêt très marqué des visiteurs s’expliquait par plusieurs choses. L’âge de Sarina, sa couleur ainsi que sa timidité extrême formaient un ensemble qui rebutait vraisemblablement les familles… “Malheureusement, de nombreuses personnes préfèrent les chats ou les chatons plus jeunes, négligeant le fait que les chats plus âgés peuvent encore avoir de nombreuses années d'amour à donner. De plus, étant un chat noir et blanc, elle a été confrontée à la stigmatisation liée aux couleurs de pelage moins populaires”, avait à l’époque expliqué Hannah lors d’un entretien accordé à Newsweek . Victime de tout cela, Sarina est restée 232 jours au sein du refuge…

A lire aussi : Secourues alors qu’elles étaient gestantes, ces 2 magnifiques chattes accouchent en même temps et décident d’élever leurs petits ensemble (vidéo)

Pourtant, la petite tuxedo avait un grand nombre de qualités à revendre. “C'est une chatte très affectueuse et amicale. Cependant, sa timidité initiale faisait souvent que les adoptants potentiels ne voyaient pas son véritable charme lors de leurs visites au refuge. Les chats confiants sont souvent adoptés plus rapidement”, avait ajouté Hannah.

Heureusement, après presque un an d’attente, une jeune femme a su voir la véritable personnalité de Sarina et s’est empressée de l’adopter. “Elle s'est installée à merveille dans sa nouvelle maison. D’après sa propriétaire, elle aime se blottir sur ses genoux pendant qu'elle regarde la télévision et la suit de pièce en pièce. Cela fait chaud au cœur de la voir s'épanouir dans un environnement où elle est vraiment aimée et appréciée”, avait conclu Hannah avec tendresse.