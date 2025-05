Ses deux chats ont été visés par des plombs, un habitant sonne l’alarme dans son quartier à propos de tirs de carabine

Dans l’un des quartiers d’Audun-le-Tiche, commune de la Moselle frontalière du Luxembourg située à une trentaine de kilomètres au nord de Metz, les propriétaires de chats sont extrêmement inquiets. Les habitants des Terres Rouges ayant des compagnons félins craignent, en effet, de voir ces derniers devenir les prochaines cibles d’un ou plusieurs individus sévissant avec une carabine à plomb.

Ces dernières semaines, 2 chats ont souffert de blessures graves suite à ces actes malveillants. Un 3e a, hélas, perdu la vie, rapportait France Bleu.

Fabrice Dignazio fait partie de ces maîtres préoccupés et dont les animaux ont été victimes des tirs. Son premier chat est d’ailleurs introuvable aujourd’hui. « Quand il est rentré, il s'est mis directement sous le canapé, j'ai vu que quelque chose n'allait pas », raconte-t-il à France Bleu. Il l’a emmené chez le vétérinaire, qui a constaté la présence de « 2 plombs pointus dans le corps ».

Après avoir été soigné, le quadrupède s’est volatilisé. Pour Fabrice Dignazio, l’hypothèse la plus probable est « qu'il a été abattu tout simplement ». L’homme en a ensuite adopté un autre qui, lui aussi, été atteint par le mystérieux tireur.

Le minet présentait un hématome en rentrant de sa promenade, mais il a eu plus de chance que son prédécesseur. Son « poil très épais » a empêché le plomb de le blesser plus gravement.



Des faits similaires en 2021

Prévenue, la mairie a sollicité la police municipale, réclamant des patrouilles dans le quartier des Terres Rouges. Une enquête a également été ouverte et une plainte déposée par un habitant. « Il fallait agir et je suis allé directement voir les habitants pour distribuer des flyers et les alerter », indique Gautier Berera, adjoint à l'environnement et au bien-être animal.

La commune avait été le théâtre de faits similaires en 2021. Les tirs avaient principalement lieu place du Château. Les autorités avaient « réagi un peu trop tard », admet Gautier Berera, mais les attaques avaient cessé suite à l’ouverture d’une enquête et à une forte mobilisation dans les médias. « Il y avait eu 2 chats morts et 4 blessés » à l’époque, regrette l’adjoint au maire.