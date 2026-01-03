Sauvé de la rue, ce chat aimant et attentionné veille en permanence sur son amie féline sur le point de mettre bas

À la fin du mois de novembre, Reba et Harry ont fait leurs adieux à la rue. Pris en charge par l’association Tails of the Forgotten Paws (États-Unis), les 2 chats ont été placés en famille d’accueil. Quelques jours plus tard, la femelle a mis au monde une adorable portée de chatons.

Grâce à l’intervention de l’association Tails of the Forgotten Paws, Reba et Harry sont désormais en sécurité. Après avoir connu les affres de l’errance, les 2 chats ont découvert les joies de la vie en intérieur chez leur mère d’accueil, nommée Amber.

Comme le rapporte Love Meow, la petite femelle arborait un joli ventre rond, signe d’une mise bas imminente. « Je pense vraiment que Harry est le père, estime la bénévole, témoin du lien unique entre les 2 boules de poils, c’est un amour. »

© Amber

Une belle relation

À leur arrivée, les félins pétris de peur se sont cachés sous les meubles. Petit à petit, ils ont commencé à baisser leur garde et à faire confiance à Amber. Harry fut le premier à sortir de sa coquille. En 2 jours, l’ex-va-nu-pattes s’est transformé en un compagnon de vie câlin et affectueux. Qui plus est très attaché à Reba, le matou lui tenait toujours compagnie et la réconfortait.

Une nuit, Amber fut réveillée par les faibles cris d’un chaton nouveau-né : la chatte était en train de mettre bas. Quelques heures plus tard, tous ses petits trésors étaient nés et blottis contre elle.

© Amber

« Je suis tellement heureuse qu’elle soit en sécurité avec Harry pour élever ses petits et vivre heureuse pour toujours », confie leur mère d’accueil. D’après cette dernière, Reba n’en était probablement pas à sa première portée. Toutefois, celle-ci sera sa dernière, car elle sera stérilisée (tout comme Harry et les bébés lorsqu’ils seront suffisamment âgés).

© Amber

Une mère formidable

Reba est aux petits soins pour ses chatons. Quant à Harry, son fidèle compagnon, il continue de veiller sur elle tout en lui laissant suffisamment d’espace pour s’occuper de sa portée. « Il les tolère parfaitement et elle n'est absolument pas dérangée, explique Amber, Reba commence à se détendre maintenant que ses chatons sont nés. C'est une mère formidable pour ses petits. »

Grâce à ce sauvetage, la chatte a pu mettre bas en toute sécurité, loin des dangers de la rue. Ses nouveau-nés ont la chance de grandir dans des conditions optimales, en étant entourés d’amour. Cette adorable famille féline ne passera plus jamais un seul jour à battre le pavé !

© Amber