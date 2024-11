L'instant surréaliste où un chat perdu découvre son portrait sur l'avis de recherche après avoir été retrouvé (vidéo)

Quand on constate la disparition de son animal de compagnie, on peut être tiraillé entre l’inquiétude et la nécessité de garder la tête froide afin que le travail de recherche soit le plus efficace possible. C’est très probablement ce qu’a ressenti récemment la propriétaire d’une chatte à la robe tigrée et répondant au nom de Cookie.

Elle avait eu la bonne idée de faire imprimer rapidement des affichettes sur lesquelles figuraient le portrait de la minette, sa description et le numéro à composer si elle venait à être aperçue ou récupérée.

Une utilisatrice de TikTok se faisant appeler Roimata (@roimatawilkey) a justement reçu l’un des exemplaires de cet avis de recherche. Par chance, une chatte correspondant au signalement fourni dans l’affichette venait de s’introduire chez elle et son compagnon.

Le couple était abasourdi. Roimata et son petit-ami ont dû regarder l’affichette et la chatte à plusieurs reprises pour s’assurer qu’il s’agissait du même animal.

La féline a d’ailleurs elle-même eu la possibilité de vérifier que c’était bien son joli minois qui apparaissait sur cette feuille de papier que lui tendait son sauveur. C’est cette scène drôle et surréaliste que l’on peut découvrir dans la vidéo ci-dessous :

« Merci de l’avoir ramenée à la maison »

La séquence a généré plus de 400 000 vues sur TikTok depuis sa publication le 4 novembre 2024. Plusieurs médias l’ont relayée, dont Parade Pets.

Roimata a précisé que Cookie a retrouvé sa propriétaire peu après. Sa maîtresse s’est d’ailleurs manifestée en commentant la vidéo. « C’est mon bébé, Cookie. Elle est la plus douce. Merci de l’avoir ramenée à la maison » a ainsi écrit la dénommée Tiana Lambert.

Tout est donc rentré dans l’ordre pour Cookie et son amie humaine, qui était certainement aussi amusée que soulagée en voyant ces surprenantes images.