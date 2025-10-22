Séparé de son meilleur ami, ce chat sauvé de la rue guettait chaque jour son retour à la fenêtre de sa famille d’accueil

Les animaux qui vivent dans la rue ont 2 options : soit ils restent solitaires, soit ils se trouvent un fidèle partenaire. Chester et Festus ont choisi la seconde option et sont devenus meilleurs amis contre vents et marées. Alors, lorsqu’une bénévole d’une l’association locale a recueilli Chester pour le sauver, ce dernier a sombré dans une forte dépression…

Julie pensait aider Chester , un croisé Siamois , en l’attrapant et en l’emmenant chez le vétérinaire. Repéré dans une colonie errante dont elle avait l’habitude de s’occuper, le matou semblait dans un piteux état. Avec l’aide de quelques autres membres de l’association locale Sparkle Cat Rescue , la jeune femme a donc entamé une mission de sauvetage. Grâce à l’utilisation d’une cage piège, Chester a rapidement été capturé. Les examens vétérinaires ont révélé qu’il souffrait d’une grosse infection des voies respiratoires supérieures ainsi que d’importants problèmes buccodentaires. De même le matou présentait plusieurs lésions profondes au niveau des coussinets…

© Sparkle Cat Rescue / Instagram

Des retrouvailles très attendues

Heureusement, avec les bons traitements et la bienveillance d’une famille d'accueil, Chester a rapidement pu recouvrer la santé. Néanmoins, psychologiquement, le félin ne semblait pas aller bien du tout, et pour cause : il avait été brutalement séparé de son ami Festus, un autre félin errant. En réalité, depuis plusieurs jours, les bénévoles de l’association tentaient tant bien que mal de capturer le chat roux qui restait insaisissable.

© Sparkle Cat Rescue / Instagram

Au bout de quelques jours, alors que Chester commençait tout de même à se lier à sa maman d’accueil, Festus a finalement été attrapé. À l’inverse du premier, le second était en plutôt bonne santé et a ainsi été transféré dans la même famille d’accueil que son compère. “Chester était incroyablement heureux. Il reste aux côtés de Festus depuis qu’ils ont été réunis. Chaque jour, il montre à quel point il est fier et heureux”, a raconté un porte-parole de l’association lors d’un entretien accordé au média Love Meow .

© Sparkle Cat Rescue / Instagram

Un avenir commun ?

Depuis, les 2 amis ne se séparent plus. Grâce à l’aisance de son ami Chester, Festus a lui aussi commencé à se détendre au contact de sa maman d’accueil. “Tous 2 vivent dehors depuis au moins 3 ou 4 ans. Ils forment un duo très lié, super doux et méritant toute une vie d’amour. Nous sommes si heureux qu'ils soient de nouveau ensemble”, a ajouté l’association. Tout le monde espère que les 2 matous seront adoptés ensemble !

A lire aussi : « C'est l'amour de ma vie », cette chatte aux caractéristiques uniques est devenue « l'âme soeur » de sa propriétaire

© Sparkle Cat Rescue / Instagram