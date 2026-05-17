Ce chaton fait tout pour séduire un homme qui n'aime pas les chats et finit par devenir son compagnon inséparable (vidéo)

Carlos est un vrai petit charmeur ! Cet adorable chaton a élu domicile chez un couple, dont le mari… prétend ne pas aimer les chats . Mais la boule de poils a décidé qu’elle ferait tout pour le faire changer d’avis. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir le jeune félin se frotter contre lui avec insistance dans l’espoir de conquérir son cœur.

Souvent, les personnes qui prétendent ne pas aimer les chats… attirent irrésistiblement ces derniers ! Pour Brian Searcy, c’est un chaton répondant au nom de Carlos qui s’est donné pour mission de conquérir son cœur fermé au charme de la gent féline.

Dans une vidéo publiée sur TikTok et relayée par le média Pet Helpful, on peut voir la petite boule de poils à l’œuvre. Installée sur Brian, elle fait tout son possible pour le séduire ! Bisous, câlins, demandes d’attention à profusion… Carlos ne respecte absolument pas son espace personnel, ce qui le rend d’autant plus mignon.

© @_thor88_ / TikTok (capture d'écran)

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Brian et Carlos sont devenus inséparables

Visiblement, Carlos a choisi Brian, qu’il le veuille ou non. Et comment résister à un petit compagnon aussi adorable ?

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue plus de 876 000 fois et a reçu 152 000 mentions « j’aime ». « Ce n’est pas vous qui décidez si vous aimez les chats, c'est le chat qui décide », écrit une internaute. « Carlos gagnera cette guerre », commente une dénommée Jane. « Brian tient à son espace personnel. Carlos tient également à l'espace personnel de Brian », souligne avec humour un autre utilisateur du réseau social.

Bien qu’il reste figé dans cette vidéo, Brian semble avoir succombé au charme du chaton tigré. En effet, son épouse Jessica a partagé une photo du duo en pleine sieste. Ils sont tendrement blottis l’un contre l’autre. « Mise à jour : Brian et Carlos sont inséparables », indique-t-elle. Voilà une belle histoire d’amitié qui commence !

© @_thor88_ / TikTok (capture d'écran)

L’info Woopets : pourquoi votre chat se frotte-t-il contre vous avec insistance ?

Lorsqu’un petit félin se frotte avec insistance contre vous, ce n’est pas par hasard ! Cet animal possède des glandes situées notamment sur la tête, les joues et la base de la queue. En se frottant contre vous, il dépose des phéromones, c’est-à-dire des marqueurs olfactifs qui lui permettent de reconnaître son environnement et de s’y sentir en sécurité.

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Ce geste peut également être interprété comme une marque d’attachement. En vous imprégnant de son odeur, votre compagnon aux pattes de velours vous considère comme un membre de son groupe social.

Observer le contexte demeure toutefois essentiel pour bien comprendre le message. Si votre chat se frotte près de sa gamelle, il peut tout simplement réclamer à manger. Alors que s’il vous accueille ainsi après une absence, il communique plutôt sa joie de vous retrouver.

Dans certains cas, le frottement peut révéler un besoin de réconfort ou un léger stress. Les chats sont très sensibles aux changements d’habitudes, aux émotions humaines et à leur environnement. Se frotter contre vous peut donc être une façon de se rassurer.