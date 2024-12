En passant ses journées dans un hôpital voisin, ce chat redonne le sourire à de nombreux patients

Il y a quelques semaines, les patients et les membres du personnel d’un hôpital du Norfolk en Angleterre ont vu apparaître un gentil chat noir et blanc dans les couloirs de l’établissement. Vivant certainement dans une maison voisine, Bobbie vient depuis régulièrement rendre visite aux personnes fréquentant l’hôpital pour leur plus grand bonheur. Malgré les réticences de la direction de l’établissement, le chat apporte en effet beaucoup de réconfort à ceux qu’il croise.

Se rendre à l’hôpital n’est presque jamais un moment agréable, que l’on soit patient ou que l’on visite un proche malade. À l’hôpital universitaire James Paget à Gorleston dans le Norfolk (Angleterre), ceux qui fréquentent les lieux ont toutefois récemment trouvé une adorable source de réconfort.

Un sympathique visiteur

Comme le rapporte le Great Yarmouth Mercury, depuis 2 mois l’hôpital reçoit les visites fréquentes d’un chat noir et blanc nommé Bobbie. Très amicale, la boule de poils aime faire la sieste sur les fauteuils des salles d’attente et ne dit jamais non à un câlin.

© James Paget Hospital Cat of Love / Facebook

Le minou, qui doit vivre dans une maison en face de l’établissement, n’appartient absolument pas à un programme de soutien aux patients, mais il leur apporte néanmoins beaucoup de réconfort par sa simple présence. La majorité du personnel de l’hôpital apprécie également beaucoup ce visiteur à longues moustaches qui contribue à illuminer leurs journées.

© James Paget Hospital Cat of Love / Facebook

« Si j'ai une très mauvaise journée au travail, j'essaie toujours d'aller à l'entrée de l'hôpital pour lui faire un rapide câlin. Il vous encourage vraiment. Et beaucoup de membres du personnel aussi. », a déclaré Jenny Naili, 42 ans, membre du personnel.

Et si on remboursait vos frais vétérinaires ? Grâce à l'assurance Woopets, 100% de vos frais vétérinaires peuvent être remboursés ! Découvrez nos offres et consultez vite votre tarif personnalisé, c'est gratuit et sans engagement.

Une star controversée

À l'hôpital, Bobbie a rapidement gagné en popularité et ses admirateurs lui ont même créé une page Facebook appelée « James Paget Hospital Cat of Love » sur laquelle il est possible de partager des photos de lui.

© James Paget Hospital Cat of Love / Facebook

Malgré les apparences, le minou ne fait pas tout à fait l’unanimité. En effet, les directeurs de l’hôpital ne voient pas ses visites d’un très bon œil. « Nous demandons à notre personnel et à nos visiteurs de ne pas encourager le chat. Bien que cela soit populaire auprès de certains, il y aura des patients et des visiteurs qui ne voudront peut-être pas avoir de chat dans les salles d'attente, par exemple s'ils ont des allergies. », a déclaré un porte-parole.

Celui-ci a également déclaré que le site lui-même n'était pas particulièrement sûr pour un chat, d'autant plus que des travaux de construction doivent commencer à la réception principale.

A lire aussi : Un chat qui accompagne son humaine préférée dans toutes les étapes de sa vie lui fait le plus beau des cadeaux lorsqu'il rencontre son bébé (vidéo)

© James Paget Hospital Cat of Love / Facebook

Les partisans du minou l’ont toutefois assuré de leur soutien. L’une de ses 850 abonnés sur Facebook a par exemple déclaré : « Ce chat doit être un ange qui veille sur ceux qui ont besoin de soutien. Je ne vois jamais ce chat manger. Son rôle semble être de répandre l'amour et l'espoir. » Une jolie conclusion qui semble indiquer que Bobbie apporte bien plus de positif que de négatif au James Paget Hospital !