En vidant une benne, des paysagistes découvrent 4 chatons et les transportent dans leurs poches jusqu’au refuge (vidéo)

4 chatons ont été sauvés d’une benne à ordures sur un chantier par un paysagiste et son collègue. Pris en charge par une association de protection animale, ils reçoivent désormais les soins nécessaires tandis que leur mère demeure introuvable malgré les recherches.

Manny, paysagiste dans le Michigan (Etats-Unis), et son collègue procédaient récemment au nettoyage d'un terrain quand ils se sont mis à entendre des miaulements étouffés. Ceux-ci semblaient provenir d'une benne présente sur le chantier et qui était pleine de détritus.

Ils s'en sont approchés et ont à nouveau entendu les pleurs, réalisant qu'il y avait au moins un chaton à secourir.

« Ils étaient au fond de la benne, si bien qu’on les entendait à peine au début. J'en ai fait le tour complet pour m’assurer que les bruits venaient bien de là », raconte Manny à The Dodo .

Ils sont montés et ont commencé à fouiller le tas de déchets prudemment pour ne pas faire de mal au petit félin. « Il nous a fallu environ une heure pour creuser et déplacer doucement les objets », dit Manny. Au fur et à mesure qu'ils déblayaient, ils se rendaient compte qu'il y en avait plusieurs.

Un premier chaton a été dégagé, possédant un pelage écaille de tortue. Il s'agissait donc très probablement d'une femelle. Pendant que son collègue continuait de chercher, Manny se demandait où il pouvait bien mettre le bébé en sécurité ; il a fini par le placer dans l'une des poches de sa veste de travail.



rise_landscaping / Instagram

Un 2e chaton a été sorti, et Manny l'a installé dans une autre de ses poches. Il en a fait de même pour ceux qui ont suivi. 4 jeunes minets ont ainsi été sauvés, alors que leur mère était introuvable.



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Manny pourrait adopter un des chatons

« Les sortir de là nous a procuré un sentiment d’accomplissement », confie le paysagiste, qui les emmenés à un refuge local, celui de la Michigan Humane. Il a également contacté des bénévoles afin qu'ils cherchent leur génitrice. Celle-ci reste néanmoins insaisissable. « Elle a été aperçue, mais pas encore capturée », précise-t-il.



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En attendant, les 4 chatons reçoivent soins et attention au refuge. Manny espère que leur maman sera retrouvée au plus vite afin que la famille féline soit à nouveau au complet.

« Ils sont entre de bonnes mains avec la Michigan Humane », conclut leur sauveur, qui « compte vraiment en adopter un si [il] arrive à temps. »

Voici la vidéo du sauvetage, partagée sur Instagram :

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