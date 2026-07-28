Paralysée, cette chatte de 18 ans redécouvre la liberté grâce à un déambulateur sur mesure (vidéo)
Quand Charlotte a cessé de pouvoir marcher, sa famille a refusé de croire que son histoire était terminée. À 18 ans, cette petite chatte a découvert une nouvelle façon de se déplacer grâce à un déambulateur fabriqué spécialement pour elle. Et son regard, au premier mouvement, en dit long !
Lorsqu’un animal perd une partie de ses capacités, l’objectif n’est pas toujours de réparer l’irréparable, mais de lui donner les moyens de continuer à vivre pleinement. Charlotte, une chatte de 18 ans paralysée, en est un bel exemple : malgré un pronostic pessimiste, sa famille a refusé de baisser les bras et a choisi de l’accompagner autrement.
Une vraie petite battante
Lorsque Charlotte est devenue paralysée, sa famille a dû affronter un moment particulièrement difficile. Le vétérinaire leur a en effet annoncé qu’elle ne remarcherait peut-être jamais et a même évoqué la possibilité de lui dire adieu… Mais Mariah, sa maîtresse, et son fiancé ont choisi de croire encore en elle. Ils ont décidé de lui offrir du temps, de l’accompagner et de lui donner une chance de continuer à profiter de la vie.
© @mariahallmon / TikTok
Pour aider Charlotte au quotidien, ils ont imaginé un déambulateur spécialement conçu pour son corps et ses besoins. Chaque détail a été pensé avec soin : les ajustements, la stabilité du cadre, la fluidité des roues… Bien plus qu’un simple équipement, ce petit dispositif est devenu une véritable preuve d’amour.
Les premiers pas de Charlotte
Une vidéo TikTok relayée par Parade Pets a capturé le moment où Charlotte a découvert son déambulateur. Délicatement installée dans cet équipement conçu spécialement pour elle, la petite chatte semble d’abord découvrir une sensation entièrement nouvelle.
© @mariahallmon / TikTok
Puis, presque immédiatement, elle avance. Ce premier mouvement est un moment rempli d’émotion. Charlotte comprend qu’elle peut à nouveau se déplacer, explorer son environnement et retrouver une part de liberté.
Son regard mélange la surprise, la curiosité et une grande détermination. Elle ne sait rien des heures de travail nécessaires à la création de ce dispositif, ni de l’ingéniosité qu’il a fallu pour l’adapter à son corps. Elle ressent simplement qu’elle peut bouger à nouveau.
@mariahallmon
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L’apprentissage est encore en cours, mais une chose est déjà évidente : Charlotte n’est pas définie par sa paralysie. Grâce à sa famille et à cet outil qui l’accompagne, elle a retrouvé la possibilité de participer à la vie du foyer et de continuer à profiter des petits plaisirs du quotidien. Cette tendre histoire rappelle ainsi qu’un handicap change parfois la manière de se déplacer, mais qu’il n’efface ni la curiosité, ni la joie de vivre.
© @mariahallmon / TikTok
L’info Wooopets - Comment prendre soin d'un chat paralysé ?
Prendre soin d’un chat paralysé demande de la patience, une routine adaptée et un suivi vétérinaire, mais de nombreux animaux peuvent conserver une belle qualité de vie grâce à quelques petites attentions :
- Aider à la mobilité : comme Charlotte, certains chats peuvent avoir besoin d’équipements adaptés pour se déplacer et explorer ;
- Protéger leur corps : changer régulièrement leur position aide à prévenir les irritations et les escarres ;
- Accompagner les besoins quotidiens : une aide peut être nécessaire pour les soins liés à la vessie et aux toilettes ;
- Préserver leur bien-être : l’attention, les jeux adaptés et la présence de leur famille restent essentiels.
Comme Charlotte le prouve, un handicap ne retire pas l’envie de vivre : avec du soutien et des adaptations, un animal peut continuer à avancer à sa manière.
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.
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