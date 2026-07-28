À travers une série de vidéos TikTok, des propriétaires montrent à quel point leur chat apprécie les douches

La chatte Pym nous prouve que les félins peuvent apprécier l’eau, et ce de manière quotidienne. Sur TikTok, l’expression de la chatte en dit long sur le plaisir pris lorsqu’elle sent l’eau couler sur son dos.

Les chats ont une relation paradoxale avec l’eau. Ils sont nombreux à aimer glisser une patte sous le robinet pour attraper les petites gouttes, mais n’apprécient pas forcément les bains et les douches. Cette chatte, elle, court vers la salle de bain dès lors qu’elle entend la douche et ne met que quelques secondes à se glisser dessous.

La « reine de la douche »

Dans une vidéo récente relayée par PetHelpful, la chatte écaille de tortue met une nouvelle fois en avant sa passion pour les moments dans la douche. Pour elle, c’est un moment de joie, et ses propriétaires s’en amusent en expliquant qu’elle profite de ces instants pour se remettre d’une « semaine difficile » ou pour souffler après une dure journée au travail.

Surnommée la « reine de la douche », elle séduit quotidiennement les internautes avec ses moues toujours plus expressives. L’un d’eux s’exprime en disant : « J’adore les chats qui aiment l’eau, c’est tellement mignon », ou encore : « Je n’ai jamais vu un chat prêt à entrer dans l’eau ».

Des signes de plaisir intense

La douche est vraisemblablement le point d’orgue du quotidien de cette chatte. Tout son corps exprime la joie lorsqu’elle entre sous le jet de la douche. Ses oreilles s’abaissent, et elle miaule pour partager son plaisir.

En parcourant le compte TikTok « @pymtheshowercat », on comprend que Pym est une fan des douches et qu’elle en prend régulièrement. Il lui arrive de jalouser son frère félin, également amateur de douches.

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Pourquoi les chats ont-ils en général peur de l’eau ?

La plupart des chats craignent l’eau. Cependant, s’ils sont habitués en étant jeunes, ils peuvent apprécier la baignade ou la douche. Ces derniers sont rares, voici pourquoi la plupart des chats se tiennent à distance de l’eau :