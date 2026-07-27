Ce chat tripode abandonné par sa famille mais débordant d'affection n'a pas l'intention de laisser son handicap le priver d'un nouveau départ (vidéo)

Malgré son handicap, Gimble mène une vie de chat comme les autres et attend désormais une nouvelle famille pour écrire un nouveau chapitre de son histoire. Ce félin très affectueux, abandonné après un déménagement, a touché un large public par son parcours hors du commun.

Bénévole au refuge de la NAWS Humane Society, situé à Mokena dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis), Fran Grzesik continue de faire connaître les chats de cette structure d'accueil afin de les aider à trouver des adoptants. Pour ce faire, elle leur consacre des vidéos qui deviennent souvent virales sur son compte TikTok « @franflight ».

Elle a justement posté une nouvelle publication pour permettre à Gimble, l'un des pensionnaires félins de la NAWS Humane Society, de trouver la famille aimante qu'il mérite. Ce matou de 3 ans et à la robe tigrée a une patte en moins. Fran Grzesik explique qu'il est né avec une malformation congénitale ayant nécessité l'amputation du membre en question.

Toutefois, Gimble s'est parfaitement adapté à son handicap. Il a appris à se déplacer sur 3 pattes et le fait désormais sans la moindre difficulté. Il joue comme tous ses congénères et est tout aussi actif qu'eux.

« Gimble mérite tout autant d'amour, est tout aussi affectueux et tout aussi rigolo qu'un chat "normal" », indique Fran Grzesik dans la vidéo, mise en ligne le 17 juillet 2026 sur TikTok, où elle a généré 2,7 millions de vues, et relayée par Parade Pets . La voici :

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@franflight Can 100% say with confidence that I cried making this video for Gimble. This boy is SO special and so beyond deserving of finding his forever home. Gimble LOVES other cats and loves to play, but absolutely can not live in a home with dogs. Gimble isn’t posted on the website, but you can still apply for him if you submit a cat adoption application at nawsus.org. Please feel free to message me with any questions. I hope you all love Gimble as much as I do. ???????????? #cat #adoptdontshop #catsoftiktok #catadoption #adopt ? original sound - Elizabeth

Un chat débordant de tendresse et qui aime se sentir entouré

Gimble est extrêmement attaché aux humains. Il adore leur compagnie et déteste rester seul. Cette aversion pour la solitude a sans doute été aggravée par son abandon.

Le chat tabby tripode avait, en effet, été délaissé par sa famille, au sein laquelle il avait passé toute sa vie, lors d'un déménagement.



@franflight / TikTok

Fran Grzesik et ses collègues espèrent lui trouver un foyer chaleureux le plus vite possible. « Il est merveilleux avec les adultes comme avec les enfants et apprécie la compagnie des autres chats », détaille la bénévole, qui précise également qu'il s'entend moins avec les chiens.