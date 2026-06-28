Sauvés d'un logement extrêmement insalubre à Beauvais trente chats affamés attendent d' être enfin adoptés (vidéo)

Découverts dans des conditions désastreuses au sein d'une habitation de l'Oise abandonnée, une trentaine de chats ont finalement pu être secourus et mis à l'abri. Pris en charge dans un refuge isérois après cette opération particulièrement éprouvante, ils se remettent peu à peu de leurs traumatismes et attendent désormais une famille adoptive pour pouvoir définitivement tourner la page.

A Beauvais (60), Action Protection Animale a récemment eu à effectuer l'une de ses interventions les plus difficiles et les plus choquantes, rapportée sur son site .

Alertées par une voisine ayant entendu les chats gratter désespérément les murs, Anne-Claire Chauvancy, présidente de l'association, et son équipe se sont rendues sur les lieux, une maison vide d'occupant depuis l'hospitalisation du propriétaire. Ce dernier, manifestement atteint des syndromes de Noé et de Diogène, avait laissé des dizaines de félins livrés à eux-mêmes.

Les membres d'Action Protection Animale ont ainsi été confrontés à un « huis clos terrifiant », peut-on lire sur une vidéo montrant le sauvetage et partagée sur YouTube. Cette dernière comprend des images particulièrement difficiles à supporter.



Action Protection Animale / YouTube

Les intervenants ont découvert une maison dans un état d'insalubrité rarement vu. L'air y était irrespirable. Des déjections et des détritus s'entassaient partout dans les différentes pièces. Les sols et les murs étaient complètement souillés.



Action Protection Animale / YouTube

« Sur place, on a découvert 30 ou 40 chats dans un état lamentable [...], affamés et assoiffés, squelettiques, malades », déplore Anne-Claire Chauvancy. Plusieurs animaux n'ont pas survécu, leurs restes gisant encore parmi les survivants. La faim avait même poussé certains d'entre eux à dévorer leurs congénères.

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Action Protection Animale / YouTube

« Une intervention périlleuse mais nécessaire »

Si l'équipe d'Action Protection Animale est parvenue à placer les chats dociles ou affaiblis dans des caisses de transport sans grande difficulté, d'autres, bien plus farouches, leur ont donné du fil à retordre en se cachant sous les meubles et les déchets.



Action Protection Animale / YouTube

Grâce à cette « intervention périlleuse mais nécessaire », comme l'a qualifiée Anne-Claire Chauvancy, la trentaine de chats évacués ont reçu les soins dont ils avaient besoin et sont désormais au refuge SPA du Dauphiné, à Saint-Martin-d'Uriage (38), où ils attendent d'être adoptés.

Voici la vidéo :