Un refuge bondé prend en charge 2 chattes inséparables de 5 ans, abandonnées devant leur porte avec une lettre

C’est devant les portes du refuge Homeward Bound Cat Adoptions, basé à Las Vegas (États-Unis) que 2 chattes de 5 ans ont été abandonnées. Elles avaient été déposées sur un banc dans 2 cages séparées, avec une lettre d’excuse expliquant les raisons de l’abandon. Profondément touchés par leur situation, les bénévoles les ont accueillis bien que le refuge fût déjà plein.

Début juin, tard le soir, l’équipe de Homeward Bound Cat Adoptions, un refuge situé à Las Vegas, dans le Nevada, a découvert 2 chattes devant ses portes. Abandonnées dans 2 cages, sur un banc, elles étaient accompagnées d’une lettre écrite de la main de leur propriétaire, dans laquelle l’amour à leur égard était évident. « Je suis désolé, je ne peux plus m’occuper de mes chats. Ils sont tous les deux doux, s’il vous plaît soyez patients, ils sont effrayés. Ils ont 5 ans. Je les ai depuis la naissance. Je suis vraiment désolé. »

Homeward Bound Cat Adoptions / Facebook

Un refuge plein à craquer

« Notre équipe les a trouvés, et honnêtement, il y a eu des larmes. « Pas parce que nous sommes en colère. Pas parce que nous nous en fichons. Mais parce que nous nous en soucions. À chaque fois » expliquait le refuge au média LoveMeow . Bouleversés par la situation de ces chats qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, les bénévoles ont décidé de les accueillir, même s’ils n’avaient pas la place pour cela. « Mais d’une manière ou d’une autre, nous trouverons de la place. Nous essayons toujours. »

Homeward Bound Cat Adoptions / Facebook

Conduites à l’intérieur, les 2 chattes ont été nourries et prises en charge par l’équipe, puis baptisées Sugar (la femelle fougueuse calico à poil long) et Spice. Celle-ci, au pelage noir et blanc, était plus calme que sa soeur.

Homeward Bound Cat Adoptions / Facebook

Des chattes bien soignées

Stérilisées, les 2 avaient visiblement été bien soignées par le passé, même si elles n’avaient pas été pucées.

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Homeward Bound Cat Adoptions / Facebook

Au refuge, il leur a fallu un temps d’adaptation. Méfiantes, elles se déplaçaient avec prudence et sursautaient au moindre bruit. Pourtant, elles réagissaient avec confiance aux voix douces de leurs sauveteurs.

Homeward Bound Cat Adoptions / Facebook

« Sugar et Spice méritent un bel avenir »

Dans une publication Facebook, le refuge a raconté l’histoire de ses 2 petites protégées, attirant la sympathie et la bienveillance de nombreuses personnes, qui n’ont pas hésité à partager le post.

Duo inséparable, Sugar et Spice trouvent du réconfort ensemble et commencent doucement à s’habituer à leur nouvelle vie.

Une séance photo pour les mettre en lumière

Au cours d’une séance photo destinée à les mettre en avant sur les réseaux sociaux, Sugar et Spice ont pu montrer leur volonté de s’en sortir et d’aller de l’avant.

Si elles attendent aujourd’hui de trouver leur nouveau foyer côte à côte, il est certain que les bénévoles n’oublieront jamais le jour de leur rencontre. « Après tout ce qu’elles ont traversé, notre plus grand souhait serait de voir ces sœurs entamer ensemble un nouveau chapitre de leur vie, dans un foyer où règnent la bienveillance, le réconfort et l’amour. Pourriez-vous leur offrir cette fin heureuse ? »