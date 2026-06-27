Tenant son bébé nouveau-né contre elle, cette maman ne peut plus bouger quand son chat roux vient se blottir à son tour (vidéo)

Entre son nouveau-né et son chat particulièrement attaché à elle, cette jeune maman se retrouve dans une situation aussi attendrissante qu’immobilisante. Le félin a en effet décidé d’imiter le bébé en se blottissant exactement de la même manière contre son humaine.

Elena Aracri Kritselis, alias « @elenaracri » sur TikTok, est propriétaire de 2 adorables chats roux, dont un « velcro ». Extrêmement attaché à son humaine, il se colle à elle chaque fois qu'il en a l'occasion. Tous 2 entretiennent une relation quasi fusionnelle.



@elenaracri / TikTok

Elena Kritselis est maman depuis peu, ayant donné naissance à un merveilleux petit garçon. Tout en s'occupant de son bébé, elle veille à ce que ses amis à vibrisses ne se sentent pas tenus à l'écart, en particulier celui qui ne la quitte pas d'un pouce.

Il tient à rester au plus près de sa maîtresse, même (surtout) lorsqu'elle a son enfant dans les bras. C'est ce que montre une vidéo à la fois drôle et attendrissante, mise en ligne le 16 juin 2026 sur TikTok où elle est devenue virale en générant 1,3 million de vues, et relayée par Parade Pets .

Un bébé humain et un autre félin

Dans cette séquence, on voit le bébé d'Elena Kritselis endormi contre elle, puis le chat qui en fait de même. Il ne dort pas, mais tient sa place sur l'épaule de sa « maman » et adopte la même posture que l'enfant. Le tout en présence de l'autre chat de la famille, qui est tranquillement couché au bord de la fenêtre.

Avec ses bébés humain et félin blottis contre elle, elle ne peut évidemment pas bouger et n'a d'ailleurs pas l'intention de le faire avant leur réveil.

Voici la vidéo :

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L’info Woopets : qu'est-ce que l'hyper-attachement chez le chat ?

Certains chats développent un lien particulièrement fort avec leur humain. On parle parfois de « chat velcro », comme évoqué plus haut, lorsqu’il cherche constamment sa compagnie, le suit de pièce en pièce, s’installe sur lui dès qu’il en a l’occasion ou réclame régulièrement son attention. Ce comportement est souvent lié à son tempérament, à son histoire ou à la relation privilégiée qu’il a construite avec son propriétaire.

Cet attachement n’est généralement pas problématique tant que le chat reste détendu lorsqu’il est seul. En revanche, s’il montre des signes de stress lors des absences (miaulements excessifs, destruction, malpropreté, perte d’appétit…), il peut s’agir d’une dépendance affective nécessitant davantage de stimulation, d’enrichissement de l’environnement ou, dans certains cas, l’avis d’un vétérinaire comportementaliste. Dans la vidéo d’Elena Kritselis, le félin semble surtout exprimer son besoin de proximité et son affection envers son humaine.