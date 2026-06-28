  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Enfermé dans une cage à oiseaux car il griffait les meubles, ce chat découvre l'amour et la liberté

Enfermé dans une cage à oiseaux car il griffait les meubles, ce chat découvre l'amour et la liberté


dans la catégorie Emotion

Oliver est un magnifique chat tigré, qui vivait en permanence dans une cage à oiseaux. Le félin au pelage emmêlé devait parfois rester sans eau ni nourriture pendant plusieurs jours. La raison de son enfermement ? L’animal griffait les meubles de sa propriétaire… Heureusement, un bon samaritain a découvert ses conditions de vive atroces et l’a sauvé. Pris en charge par l’association américaine Happy Homes Animal Rescue, le rescapé se porte bien et savoure désormais sa liberté.

Illustration : "Enfermé dans une cage à oiseaux car il griffait les meubles, ce chat découvre l'amour et la liberté"
© Happy Homes Animal Rescue

Invité à une réunion de famille, un homme a découvert un chat enfermé constamment dans une cage à oiseaux dans laquelle il pouvait à peine se retourner, parce qu’il griffait des meubles. De plus, sa propriétaire ne le nourrissait pas toujours. Le pauvre félin devait parfois passer des jours sans manger ni boire.

Déterminé à le sortir de cette situation horrible, le bon samaritain a convaincu sa détentrice de lui céder et a remis Oliver entre les mains bienveillantes de l’association Happy Homes Animal Rescue. « Quand j’ai vu sa photo, entassé dans une cage à oiseaux, j’ai eu le cœur brisé », déclare une porte-parole de l’organisation.

Illustration de l'article : Enfermé dans une cage à oiseaux car il griffait les meubles, ce chat découvre l'amour et la liberté

© Happy Homes Animal Rescue

Soigné et chouchouté

Comme le révèle Love Meow, son dos était légèrement courbé, probablement à cause de l’incapacité à s’étirer complètement pendant des années. À la suite de son sauvetage, l’animal a été examiné par un vétérinaire et castré. Il a enfin reçu tous les soins dont il avait besoin.

Illustration de l'article : Enfermé dans une cage à oiseaux car il griffait les meubles, ce chat découvre l'amour et la liberté

© Happy Homes Animal Rescue

Placé en famille d’accueil, Oliver est arrivé calme et renfermé. Il a passé la première semaine à dormir sur son arbre à chat. Puis, il s’est senti prêt à explorer son nouvel environnement. Le félin à la robe tigrée sautait sur les plans de travail, regardait à l’intérieur des placards, grimpait dans la baignoire et parcourait la maison avec une énergie débordante.

Illustration de l'article : Enfermé dans une cage à oiseaux car il griffait les meubles, ce chat découvre l'amour et la liberté

© Happy Homes Animal Rescue

Au fil du temps, Oliver a chassé son anxiété et a fait d’énormes progrès. Parfois, il a d’adorables crises de folie qui surprennent agréablement son entourage ! Curieux et actif, il veut toujours savoir ce qu’il se passe dans le foyer.

Illustration de l'article : Enfermé dans une cage à oiseaux car il griffait les meubles, ce chat découvre l'amour et la liberté

© Happy Homes Animal Rescue

Un chat « normal et détendu »

En plus d’être un formidable compagnon de vie pour les humains, Oliver s’entend avec ses congénères et ne fait aucune « bêtise ».

« 6 mois plus tard, c’est un chat tout à fait normal et détendu, qui a parfois des accès d’énergie de chaton et adore jouer », confie l’association. Il garde encore quelques séquelles de son passé, comme le fait de s’arracher des poils de temps en temps, mais dans l’ensemble il se porte très bien et profite de sa seconde chance.

Proposé à l’adoption, Oliver (âgé entre 3 et 5 ans) attend les adoptants de ses rêves. Il a encore de belles années à vivre !

Illustration de l'article : Enfermé dans une cage à oiseaux car il griffait les meubles, ce chat découvre l'amour et la liberté

© Happy Homes Animal Rescue

2 commentaires

  • Photo Willemmina

    Willemmina a écrit : 2 h

    Oh le pauvre amour !!!! Il est magnifique et a un regard extraordinaire. Encore une fois, on est confrontés à la bétise humaine dans toute sagloire. Une bétise abyssale !
    Je n'avais jamais encore lu une histoire aussi dingue. Une cage à oiseaux quoi !!!!! Là on touche vraiment le fond. heureuse de savoir que ce brave Oliver va enfin pouvoir vivre sa vie de chat en toute tranquillité.

      Répondre   Signaler

  • Invité

    Invité a écrit : 9 min

    L'imagination humaine est sans limite quand il s'agit de mal faire ! C'est outre une connerie sans Nom mais la preuve d'un humour noir et tordu! Un chat dans une cage à oiseaux !!!! Sans manger sans boire: barbares. Mais puisse en réalité la maltraitance n'est pas punie mais une institution : pas prêt d'arrêter !

      Répondre   Signaler

  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Alors qu'il voulait adopter un chien, ce jeune couple ramène finalement un chaton tigré de ses vacances (vidéo) Emotion

Alors qu'il voulait adopter un chien, ce jeune couple ramène finalement un chaton tigré de ses vacances (vidéo)

Isaac et Nilliana n’avaient pas prévu d’adopter un animal, encore moins pendant un voyage. Pourtant, leur rencontre...

26/06/26 | Par L. Beaurin