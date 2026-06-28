Enfermé dans une cage à oiseaux car il griffait les meubles, ce chat découvre l'amour et la liberté

Oliver est un magnifique chat tigré, qui vivait en permanence dans une cage à oiseaux. Le félin au pelage emmêlé devait parfois rester sans eau ni nourriture pendant plusieurs jours. La raison de son enfermement ? L’animal griffait les meubles de sa propriétaire… Heureusement, un bon samaritain a découvert ses conditions de vive atroces et l’a sauvé. Pris en charge par l’association américaine Happy Homes Animal Rescue, le rescapé se porte bien et savoure désormais sa liberté.

Invité à une réunion de famille, un homme a découvert un chat enfermé constamment dans une cage à oiseaux dans laquelle il pouvait à peine se retourner, parce qu’il griffait des meubles. De plus, sa propriétaire ne le nourrissait pas toujours. Le pauvre félin devait parfois passer des jours sans manger ni boire.

Déterminé à le sortir de cette situation horrible, le bon samaritain a convaincu sa détentrice de lui céder et a remis Oliver entre les mains bienveillantes de l’association Happy Homes Animal Rescue. « Quand j’ai vu sa photo, entassé dans une cage à oiseaux, j’ai eu le cœur brisé », déclare une porte-parole de l’organisation.

© Happy Homes Animal Rescue

Soigné et chouchouté

Comme le révèle Love Meow, son dos était légèrement courbé, probablement à cause de l’incapacité à s’étirer complètement pendant des années. À la suite de son sauvetage, l’animal a été examiné par un vétérinaire et castré. Il a enfin reçu tous les soins dont il avait besoin.

© Happy Homes Animal Rescue

Placé en famille d’accueil, Oliver est arrivé calme et renfermé. Il a passé la première semaine à dormir sur son arbre à chat. Puis, il s’est senti prêt à explorer son nouvel environnement. Le félin à la robe tigrée sautait sur les plans de travail, regardait à l’intérieur des placards, grimpait dans la baignoire et parcourait la maison avec une énergie débordante.

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© Happy Homes Animal Rescue

Au fil du temps, Oliver a chassé son anxiété et a fait d’énormes progrès. Parfois, il a d’adorables crises de folie qui surprennent agréablement son entourage ! Curieux et actif, il veut toujours savoir ce qu’il se passe dans le foyer.

© Happy Homes Animal Rescue

Un chat « normal et détendu »

En plus d’être un formidable compagnon de vie pour les humains, Oliver s’entend avec ses congénères et ne fait aucune « bêtise ».

« 6 mois plus tard, c’est un chat tout à fait normal et détendu, qui a parfois des accès d’énergie de chaton et adore jouer », confie l’association. Il garde encore quelques séquelles de son passé, comme le fait de s’arracher des poils de temps en temps, mais dans l’ensemble il se porte très bien et profite de sa seconde chance.

Proposé à l’adoption, Oliver (âgé entre 3 et 5 ans) attend les adoptants de ses rêves. Il a encore de belles années à vivre !

© Happy Homes Animal Rescue