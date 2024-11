Une jeune chatte aveugle apprend à surmonter son handicap et à être aimée auprès de son adoptante au grand coeur (vidéo)

Les animaux ont cette capacité extraordinaire à s’adapter au handicap qui nous laisse pleins d’admiration. Une jeune chatte appelée Coraline en est la parfaite illustration, elle qui n’a plus d’yeux et qui continue de croquer la vie à pleines dents malgré tout.

Coraline a perdu ses yeux, mais pas sa joie de vivre, ni son affection débordante. Cette adorable jeune chatte à la robe noire a été nommée ainsi d’après le film d’animation de 2009.

Depuis peu, elle vit aux côtés d’Erie Moore, alias « @emookitkats » sur TikTok. La jeune femme habite Royal Oak dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis) et est tombée amoureuse de cette boule de poils au courage admirable.



@emookitkats / TikTok

Erin Moore n’a pas eu peur du défi que constituait le handicap de Coraline. Bien au contraire, puisque sa cécité et la détermination qu’elle affiche pour la surmonter n’ont fait qu’accentuer cette admiration qu’elle éprouve à son égard.

Même si elle n’a adopté Coraline que récemment, elles sont déjà extrêmement attachées l’une à l’autre et même totalement inséparables.

La petite féline avait été découvert errante dans l’une des rues du Michigan. On l’avait recueillie et emmenée dans un refuge local. Lors de l’examen en clinique vétérinaire, on avait constaté que ses yeux étaient beaucoup trop atteints et la seule chose à faire pour lui sauver la vie était de les retirer.

Coraline a encore les points de suture. Elle apprend à s’orienter sans la vue et réalise d’ailleurs déjà d’énormes progrès avec l’aide de sa propriétaire.

Une créature pleine d’énergie et de tendresse

Erin Moore raconte tout cela dans une vidéo postée le 24 octobre sur TikTok, où elle totalise 1,5 million de vues, et relayée par PetHelpful. On peut y voir à quel point la jeune chatte est affectueuse. La voici :

Dans une autre vidéo (ci-dessous), tout aussi adorable et encore plus virale, on découvre l’énergie et la volonté extraordinaires qui animent la petite Coraline dès son réveil le matin. Sa maîtresse la prend tendrement dans ses bras, puis la laisse faire quelques pas dans le salon, sous la supervision d’un autre des chats de la maison, avant de lui servir son petit déjeuner.

A lire aussi : L'émouvante preuve de confiance d'une maman chat errante envers sa bienfaitrice quelques semaines après son sauvetage (vidéo)