« Elle faisait la moitié de la taille d'une bouteille d'eau », elle sauve le plus petit chat qu’elle ait jamais vu

Erin Moore est une sauveteuse de chats aguerrie. Elle récupère des félins en mauvais état et les réhabilite pour leur trouver une famille. Récemment, elle a fait la connaissance d’une boule de poils extrêmement petite. Alors que tout le monde pensait que l’animal ne survivrait pas, elle s’est donné pour mission de lui offrir une belle vie.

Erin Moore, sauveteuse Américaine, a secouru une boule de poils très spéciale au cours de l’année 2024. Il s’agissait d’une chatonne orpheline incroyablement petite et dont le pronostic vital était engagé. La bienfaitrice a tout de suite vu la lumière de vie qui reflétait dans ses yeux et a tout fait pour lui offrir un second départ.

Si Erin a l’habitude d’accueillir des félins, elle a été profondément bouleversée par sa rencontre avec la jeune quadrupède, ultérieurement nommée Mouse. Ce prénom, qui se traduit littéralement par “souris”, n’a pas été donné au hasard. En effet, la chatte faisait la taille d’un rongeur lorsque la sauveteuse l’a découverte : « Elle tenait littéralement dans la paume de la main [...] Elle faisait la moitié de la taille d'une bouteille d'eau », témoignait-elle à The Dodo .

Un combat pour la vie

Si la féline était très petite, sa volonté de vivre, elle, était immense. Sa santé était fragile, mais Erin était persuadée qu’avec des soins et de l’attention, elle parviendrait à survivre. Mouse était d’ailleurs très énergique et avait toute la fougue d’un chaton de son âge : « Malgré la petite taille de Mouse, elle était dotée de l'impertinence et de l'attitude d'une adolescente », assurait sa sauveteuse.

Cette dernière a veillé sur elle et, au fil des jours, Mouse est devenue de plus en plus robuste. Sa combativité couplée à la bienveillance de son ange-gardien lui ont permis de se remettre sur pattes. Elle a pris de l’assurance et est même devenue le pilier d’une chatonne aveugle, Coraline , qui vivait également sur place : « Mouse lui montrere sans cesse des choses sans qu'elle ait à les voir [...] Elle l'a guidée vers une fenêtre ouverte pour que Coraline puisse sentir l'extérieur ».

Les félines se sont soutenues mutuellement, ce qui a beaucoup ému leur sauveteuse. Lorsque Mouse et son amie étaient en âge de quitter le nid, Erin n’a pas pu les laisser partir. Elle a décidé de les adopter toutes les 2, pour le plus grand bonheur de celles-ci !

Un an plus tard, Mouse est restée la féline enjouée qu’elle avait toujours été. Certains ne lui avaient donné que 6 mois à vivre à l’époque, et pourtant, à présent, personne ne pourrait imaginer tout ce qu’elle a vécu en la voyant aussi rayonnante ! Un récit qui prouve que la bienveillance et l’amour peuvent faire des merveilles.