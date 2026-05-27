L'épuisant combat d'un bénévole au refuge pour transférer 5 chatons de la caisse au box (vidéo)

Au terme de 3 minutes d’un va-et-vient aussi épuisant qu’hilarant, Rob a finalement réussi à installer les 5 chatons dans leur box. La vidéo de cette scène chaotique illustre parfaitement l’énergie débordante et la malice de ces jeunes rescapés tout juste arrivés au refuge.

Ceux qui travaillent dans les refuges savent à quel point certains chats ne sont pas coopératifs quand il s'agit de les faire rentrer dans leur box. Ces derniers sont prêts à tout pour ne pas se laisser enfermer, et on n'a d'ailleurs aucun mal à les comprendre, en particulier lorsqu'il s'agit de félins ayant connu l'errance et donc une totale liberté de mouvement.

Si placer un seul animal dans son box peut déjà être une épreuve de force, que dire lorsqu’il faut le faire pour 5 ? C'est justement ce qu'a vécu récemment Rob, un bénévole qui se fait appeler « @etchedincold » sur TikTok.

Lors de l'une de ses journées de travail au refuge, l'homme s'est vu confier une portée de 5 adorables chatons, arrivés dans leur caisse de transport. Les jeunes minets étaient enfin en sécurité et n'allaient plus manquer de rien dans cette structure d'accueil, en attendant qu'on leur trouve une famille d'accueil ou, mieux encore, une maison pour toujours.

Rob n'avait plus qu'une chose à faire ; les transférer de la caisse vers leur box. La mission semblait simple au départ, mais elle s'est avérée bien plus compliquée et fastidieuse que prévue. Les chatons n'avaient manifestement pas l'intention de lui faciliter la tâche.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →



@etchedincold / TikTok

Un chassé-croisé drôle et attendrissant

Comme s'ils s'étaient mis d'accord pour lui mener la vie dure, les petits félins espiègles revenaient systématiquement dans la caisse après avoir été mis dans la cage. Le pauvre bénévole ne savait plus où donner de la tête. Pendant que l'un des quadrupèdes était placé, les autres en profitaient pour s'enfuir, et ce petit manège s'est reproduit encore et encore.

« Il y a 5 chatons dans cette portée. Il m'a fallu 3 minutes pour les sortir », explique Rob en légende de la vidéo montrant la scène et qu'il a partagée le 25 avril 2026 sur TikTok. Séquence qui est devenue virale, avec 1,8 million de vues au compteur, et que relaie PetHelpful . La voici :

A lire aussi : Après avoir vécu dans la rue, ce chat devient le meilleur soutien de celui qui l’a sauvé