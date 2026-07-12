Sauvée de justesse de l'euthanasie cette chatte de 14 ans attend d'être adoptée (vidéo)

Miah a vécu quasiment toute sa vie auprès d’une famille et à 14 ans, elle a été amenée au refuge qui a récemment décidé de lui offrir une deuxième chance. En bonne santé pour son âge, la chatte venait d’être mise en en attente d’une euthanasie lorsqu’elle a finalement été basculée vers la liste des potentiels adoptés. La chatte attend impatiemment de rencontrer sa famille.

Miah a toujours été calme depuis son arrivée au refuge. Elle accepte les soins sans se plaindre et s’entend même avec les autres chats. Son point faible est qu’elle n’apprécie pas les chiens, elle en a même « peur », explique Rescue Paw.

Une euthanasie annulée

Une vidéo publiée sur Instagram revient sur le parcours de la chatte de 14 ans. Les images présentent d’abord Miah dans son box, bien installée, mais dans l’attente d’une main tendue. Une légende précise : « Miah se retrouve au refuge pendant la dernière étape de sa vie ».

Son histoire de vie est compliquée, avec une famille l’ayant précédemment abandonnée. Après une période de dépression, la chatte qui se sentait « seule » et « impuissante » a finalement remonté la pente grâce à une bénévole. C’est cette dernière qui a milité pour que Miah ne soit pas euthanasiée. Sa parole a été entendue.

« Elle aime l’attention »

Miah a le profil parfait d’une chatte d’intérieur, explique Cat time. Elle connaît bien la vie en maison et apprécierait de pouvoir profiter de la tendresse d’une famille, de bons repas et d’attention. Ses derniers résultats médicaux ne sont pas préoccupants.

Actuellement, les bénévoles de son refuge remuent ciel et terre pour que Miah puisse rencontrer prochainement des adoptants. Espérons que la bonne nouvelle arrive au plus vite et que la chatte puisse profiter pleinement de sa « seconde chance ».

🐱 Comment aider un chat sénior déprimé ? 🏥 Pourquoi un refuge envisage l'euthanasie d'un chat ? 💕 Voir d'autres histoires d'adoption inspirantes Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Comment prendre soin d’un chat sénior ?

À partir de 11 ans, un chat peut être considéré comme sénior. Ses besoins évoluent, que ce soit en termes de nourriture ou d’activité. Pour lui offrir un quotidien le plus doux possible :