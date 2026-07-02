Sauvée une heure avant son euthanasie, cette chatte asthmatique attend une demande d’adoption depuis 2 ans

Concernée par des difficultés respiratoires et condamnée à l’euthanasie dans un refuge américain, Seneca a finalement eu la chance d’être sauvée à temps par l’association AMA Aimal Rescue basée à New York. Bien qu’elle soit en sécurité, la chatte attend depuis 2 ans la famille de ses rêves.

« Cette adorable chatte n’avait plus qu’une heure à vivre avant l’euthanasie, lorsque nous l’avons prise en charge, explique AMA Animal Rescue à la rédaction de Love Meow, elle luttait pour respirer, victime d’une grave crise d’asthme. Nous l’avons emmenée d’urgence à la clinique vétérinaire, où elle a passé quelques jours sous oxygène pour se stabiliser. »

Sauvée de justesse, la boule de poils nommée Seneca a bénéficié d’un mois de traitement pour guérir. Ses sauveurs ont réussi à contrôler son asthme, et leur petite protégée se sent désormais en sécurité.

© AMA Animal Rescue

Une seconde chance amplement méritée

Affectueuse et espiègle, Seneca adore réclamer des caresses et s’amuser. Elle accorde également une grande importance aux siestes, et n’hésite pas à tester plusieurs endroits pour dormir. « C’est l’incarnation même du chat casanier et du chat câlin », souligne AMA Animal Rescue.

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Après avoir connu un début de vie difficile et frôlé l’euthanasie, la Belle aux pattes de velours savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Quand elle ne se donne pas à fond à une séance de jeu ou se laisse bercer par les bras de Morphée au soleil, Seneca grignote l’herbe à chat mise à sa disposition dans un petit pot particulier.

© AMA Animal Rescue

Pas une seule demande d’adoption en 2 ans

Mais 2 ans après son sauvetage, Seneca attend toujours la famille de ses rêves. D’après ses bienfaiteurs, elle n’aurait reçu aucune demande d’adoption depuis ! Pourtant, cette boule de poils a tout pour plaire et fera le bonheur de ses adoptants.

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© AMA Animal Rescue

Les membres de l’association font tout leur possible pour la mettre en avant, notamment lors d’événements spéciaux. À la Saint Valentin, par exemple, ils ont organisé une jolie séance photo avec des ballons en forme de cœur.

Seneca a surmonté bien des obstacles avec courage sur le chemin de la vie. Bien qu’elle soit entre de bonnes mains, elle mérite d’avoir une famille rien qu’à elle. Nous lui souhaitons de tout cœur de réaliser son plus grand rêve !

© AMA Animal Rescue

Le conseil de Woopets : comment prendre soin d’un chat asthmatique ?

L’asthme félin est une maladie chronique provoquant une inflammation des voies respiratoires, qui nécessite un suivi vétérinaire régulier et un environnement adapté.

Nous vous invitons à limiter autant que possible l’exposition aux substances irritantes. La fumée de cigarette, les bougies parfumées, les sprays ménagers, les parfums d’ambiance ou encore certaines litières très poussiéreuses peuvent favoriser l’apparition des symptômes. Privilégiez un substrat peu volatile et maintenez une bonne qualité de l’air dans votre petit nid douillet.

De plus, le traitement prescrit par votre vétérinaire doit être respecté scrupuleusement. Selon la gravité de l’asthme, il peut inclure des anti-inflammatoires ou des bronchodilatateurs, parfois administrés à l’aide d’un inhalateur spécialement conçu pour les représentants de la gent féline. Il est également important de surveiller la fréquence des crises, la respiration de votre fidèle compagnon et son niveau d’activité.

Le contrôle du poids joue aussi un rôle important. Un chat avec quelques kilos en trop peut éprouver davantage de difficultés à respirer. Une alimentation équilibrée et une activité physique modérée, adaptée à son état, contribuent à préserver son confort respiratoire.

Pour terminer ce tour d’horizon, précisons que toute aggravation soudaine (respiration rapide, sifflements marqués, difficulté à reprendre son souffle…) impose une consultation vétérinaire. Une prise en charge précoce permet souvent de mieux contrôler la maladie et d’améliorer la qualité de vie de votre chat.