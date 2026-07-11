Une chatte errante nourrie par une famille décide de revenir la voir avec ses 3 chatons qu'elle installe dans le garage (vidéo)

En quête d’un endroit sûr pour élever ses petits, Fluffy a choisi de les installer dans le garage d’une famille en laquelle elle avait toute confiance. Ce faisant, elle a retrouvé un ami de longue date, habitant ce foyer.

Une chatte tabby errante appelée Fluffy était régulièrement nourrie par les habitants du quartier, notamment la famille de Katie, qui se fait appeler « @katiec250 » sur TikTok. Chez cette dernière, la féline ne venait pas chercher que de quoi manger ; elle s’était liée d’amitié avec le chat de la maison, nommé Bardi.

Récemment, Fluffy s’était volatilisée. Elle est réapparue quelques jours plus tard sur la propriété de Katie et n’était pas seule ; elle portait un chaton, le sien.

La maîtresse des lieux l’a filmée pendant qu’elle traversait le jardin, tenant son bébé par le cou. Elle l’a déposé quelque part, puis est partie avant de revenir avec un 2e chaton. Elle l’a mis en lieu sûr, lui aussi, et a fait la même chose pour un 3e petit félin.



@katiec2501 / TikTok

Katie l’a suivie et a ainsi découvert que Fluffy avait caché les chatons dans son garage. Cette preuve de confiance de la part de la minette l’a véritablement touchée.

Voici la vidéo, partagée le 11 juin 2026 sur TikTok, où elle totalise près de 900 000 vues, et relayée par Parade Pets :

Des retrouvailles plus ou moins joyeuses

Bardi était ravi de revoir son amie, même s’il n’a pas encore interagi avec les petits. Sa propriétaire précise qu’il est castré et n’est donc pas le géniteur.

Quant à Fluffy, elle est contente de pouvoir élever sa portée en toute sécurité. Ses chatons ayant grandi, elle passe de plus en plus de temps dans le catio de Bardi. Celui-ci, bien qu’appréciant sa congénère, semble cette fois-ci un peu moins enthousiaste à l’idée de partager son terrain de jeu.

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Quoi qu’il en soit, les chatons continuent de grandir dans de bonnes conditions et se montrent de moins en moins timides.

Le conseil Woopets : que faire lorsqu'une chatte errante choisit votre garage pour mettre bas ?

Si une chatte a installé ses petits dans un endroit calme et sécurisé de votre propriété, il est généralement préférable de ne pas déplacer la famille dans les premiers jours, sauf danger immédiat. Le mieux à faire est de :

Laisser de l'eau fraîche et à une alimentation riche à la disposition de la mère, afin qu'elle puisse allaiter dans de bonnes conditions.

Eviter les passages fréquents et les manipulations des chatons, qui pourraient stresser la mère.

Prendre contact avec une association ou un vétérinaire pour organiser, au bon moment, la stérilisation de la mère et la prise en charge des chatons. Cela permet de limiter les naissances non désirées tout en préservant leur bien-être.

Lorsque les chatons sont suffisamment âgés (passé le cap des 8 semaines), ils pourront être identifiés, vaccinés et proposés à l'adoption dans les meilleures conditions.