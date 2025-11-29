Ce chat, qui a perdu ses oreilles et sa queue à cause d’engelures, n’aura plus jamais à subir le froid

La vie de chat errant peut être particulièrement difficile et d’autant plus en fonction des saisons. En hiver, les félins n’ont parfois pas de quoi se réfugier et subissent le froid. C’est ce qu’a vécu le pauvre Klaus, un chat des rues. Impuissant sous le froid canadien, il a lutté pour sa survie, puis une belle âme lui a apporté la quiétude dont il avait besoin.

À Saskatchewan, au Canada, les hivers sont extrêmement froids et difficiles pour ceux qui n’ont pas de toit. En tant que chat errant, Klaus en a vécu plusieurs et n’en est pas sorti indemne. En effet, le froid a parfois tellement pénétré dans son organisme que ses membres ont été atteints. Toutefois, cet hiver-ci, le félin le vivra bien au chaud, car il a désormais une maison et des propriétaires aimants.

Klaus a été recueilli par une association locale après avoir été extirpé de la rue. Dès son arrivée, il a été vu par un vétérinaire, car son état de santé était préoccupant. La boule de poils avait les oreilles, la queue extrêmement endommagée, a priori à cause d’engelures. L’un de ses yeux, également, était abîmé. Le praticien n’a pas su déterminer si c’était aussi à cause du froid ou s’il s’était bagarré.

@littlemisterklaus / TikTok

Un nouveau minois

Quoi qu’il en soit, le félin avait besoin d’une prise en charge d’urgence et malgré l’exploration de différentes pistes pour le soigner, ses bienfaiteurs ont conclu qu’il valait mieux lui retirer ses organes endommagés. Klaus s’est réveillé de l’intervention chirurgicale avec un nouveau visage. Lequel marquait aussi le début d’un nouveau départ pour l’animal.

Les animaux un peu différents des autres ont parfois du mal à trouver leur famille définitive, mais pour Klaus, cela a été l'inverse. Il avait déjà beaucoup souffert par le passé, alors le destin a décidé de lui donner un coup de pouce. Tandis qu’il se remettait à peine de son opération de l’œil, une famille s’est manifestée pour l’adopter.

A lire aussi : « Il était très craintif et refusait tout contact », à force de patience, une femme apprend à un ex-chat errant à faire confiance

Elle a été touchée par son histoire et a eu un coup de cœur en le voyant. Elle lui a appris à devenir un chat domestique, car il n’avait jamais mis les pattes dans une maison : « Klaus n'avait jamais vécu dans une maison ni parmi des humains auparavant, et cela se voyait [...] tout était nouveau pour lui », témoignait sa maîtresse Jasmine Haughey à Newsweek .

Klaus a aussi découvert l’affection et y a pris goût. Il est toujours un peu méfiant envers ceux qu’il ne connaît pas, mais semble heureux de sa nouvelle vie. Réciproquement, Jasmine et son époux sont très reconnaissants de l’avoir auprès d’eux.